Mps | Borghi | cambio governance naturale

Claudio Borghi : "Mps non deve essere venduta. Dovrebbe rimanere pubblica" : Nel contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, c'è un punto "su Monte dei Paschi di Siena. L'intento, abbastanza condiviso da tutte e due le forze, è che la banca deve essere ripensata in un'ottica di servizio". Lo ha detto il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi."In buona sostanza", ha spiegato, l'obiettivo è "abbandonare l'idea di farci i profitti vendendola a chissacchì", ma mantenerla "come ...