MotoGP | ufficiale il rinnovo di Rins con Suzuki per 2 anni

MotoGP - Danilo Petrucci : ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e Iannone si sono proposti…” : Tiene banco la questione “contratto” in Ducati: l’accordo tra Andrea Dovizioso e la scuderia di Borgo Panigale è ancora distante. I nomi dei papabili non mancano e, tra questi, c’è anche l’altro centauro italiano Danilo Petrucci, attualmente in sella alla Rossa del team Pramac. “La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «L'obiettivo è il team ufficiale» : TORINO - Danilo Petrucci è reduce da una gara positiva, nella quale si è giocato fino all'ultimi il podio con Andrea Iannone. In un momento difficile soprattutto dal punto di vista contrattuale per la ...

MotoGP - Ktm e Tech 3 già all'opera in vista della prossima stagione : doppio annuncio ufficiale a Jerez : Nella giornata di oggi la Ktm e la Tech 3 hanno reso ufficiali due notizie già nell'aria da tempo, una di queste riguarda la promozione di Miguel Oliveira in MotoGp LaPresse/EFE Giornata di annunci ...

MotoGP - Ufficiale - Pol Espargarò continuerà con KTM : Il campione del mondo della Moto2 del 2013, è stato uno dei primi piloti chiamati per il progetto della casa austriaca e dopo due anni, la KTM conferma ancora una volta la volontà di proseguire con ...

MotoGP Honda - Bartholemy : «Vogliamo almeno una moto ufficiale» : TORINO - È al centro di diverse trattative di mercato il team Estrella Galicia Marc VDS. La squadra attualmente è sotto contratto con Honda, ma non mancano le offerte da parte di Yamaha e Suzuki per ...

MotoGP - Rossi non si ferma : ufficiale il rinnovo con Yamaha fino al 2020 : Il Dottore non si ferma: è arrivato l'annuncio del rinnovo con Yamaha fino al 2020. L'articolo MotoGp, Rossi non si ferma: ufficiale il rinnovo con Yamaha fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP - Gp Qatar - ufficiale : Valentino Rossi rinnova con Yamaha : Nella storia sportiva il matrimonio con Yamaha è uno dei più vincenti e duraturi da quando il campionato del mondo è inziato nel 1949. Un binomio che può fregiarsi di quattro titoli e sei podi ...

MotoGP : UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per altri due anni con la Yamaha! Dottore infinito : La notizia tanto attesa è arrivata: Valentino Rossi correrà in MotoGP per altri due anni. L’ufficialità è arrivata per mezzo del profilo social di Yamaha Movistar che, tramite un simpatico gioco a caselle, ha scoperto la foto che tutti i tifosi ed appassionati del Motomondiale si aspettavano: Valentino Rossi appoggiato ad un enorme +2 che simboleggia le due pRossime annate che correrà con la casa di Iwata. Il campione di Tavullia, dunque, ...

MotoGP - Ducati : Petrucci insegue Lorenzo sognando un posto da pilota ufficiale : Prima dei test invernali e con la notizia dell'ingaggio di Pecco Bagnaia in Pramac, sembrava che la storia tra Danilo Petrucci e la Ducati fosse al capolinea. Arrivato nel team toscano nel 2015, ...