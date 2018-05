MotoGp – “Se fossi Lorenzo rispetterei la Ducati” | Carlo Pernat consiglia lo spagnolo sul

sportfair

: Domanda. Ma se Jack Miller finisse la stagione davanti a Danilo Petrucci??? #LeMans #MotoGP - AngyFra89 : Domanda. Ma se Jack Miller finisse la stagione davanti a Danilo Petrucci??? #LeMans #MotoGP - pablo4n6el : RT @giuseppebmx: Se questa marca sta lavorando d'avvero per un rientro in MotoGP dalla porta principale ' allora si che #iocicredo che il n… - giuseppebmx : Se questa marca sta lavorando d'avvero per un rientro in MotoGP dalla porta principale ' allora si che #iocicredo c… -

(Di giovedì 17 maggio 2018)parla del mercato piloti die suggerisce a Jorgedi rimanere in Ducati: ecco le parole del manager genovese Contratti rinnovati e contratti che stanno per rinnovarsi. Ini tempi sono maturi per capire in quali team i piloti l’anno prossimo gareggeranno. È fatta tra Alexis Espargarò e l’Aprilia e tra Alex Rins e la Suzuki, sembra poi quasi risolto il contratto per il rinnovo di Andrea Dovizioso in Ducati, mentre si allontana la speranza di rivedere per un’altra stagione Jorgea bordo della Desmosedici. A parlare di mercato piloti,. Il manager genovese auspica ad un rinnovo trae la scuderia italiana.parla ai microfoni di Skyed afferma: “se ioil manager di, non lo sono e non lo sarò mai dopo la lite che abbiamo avuto, credo che farei una bella cosa: andrei dalla Ducati ...