MotoGp | Rins rinnova con la Suzuki fino al 2020

MotoGp - Rins e Suzuki insieme per altri due anni : TORINO - Si completa un altro tassello nello scacchiere del 2019 in MotoGp. Arriva infatti l'ufficialità della rinnovo per due anni del contratto dello spagnolo Alex Rins con la Suzuki ufficiale. L'...

MotoGp – Tempo di rinnovo in casa Suzuki : Rins prolunga fino al 2020 : La Suzuki guarda al futuro: rinnovato il contratto di Alex Rins fino al 2020 A poche ore dalla conferenza stampa piloti che dà ufficialmente il via al weekend del Gp di Francia, arriva un’importante notizia di mercato: la Suzuki ha infatti annunciato il rinnovo di Alex Rins. Lo spagnolo sarà un pilota del team di Hamamatsu fino al 2020. In attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Iannone, la Suzuki ha deciso di mettere un primo ...

MotoGp - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

MotoGp Risultati gara Termas de Río Hondo : podio a sopresa con Crutchlow-Zarco-Rins : Partenza in ritardo causa pioggia su una parte della pista. Situazione critica che costringe i piloti a un ritorno ai box. Poi, semaforo verde e la gara di Termas de Río Hondo può avere inizio con Crutchlow che vince e si porta in testa alla classifica piloti La pista in parte bagnata a pochissimi istanti dalla partenza della gara di Termas de Río Hondo, innesca una serie di indecisioni causate da un regolamento non chiaro in materia. ...

MotoGp - DIRETTA GP ARGENTINA 2018/ Gara live : ha vinto Cal Crutchlow! Zarco e Rins sul podio - disastro Marquez : DIRETTA MOTOGP Gara e warm-up live GP ARGENTINA 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:01:00 GMT)

MotoGp - GP Argentina 2018 : Andrea Iannone - serve uno scatto d’orgoglio. Alex Rins è un compagno di squadra scomodo… : Andrea Iannone sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di Argentina con la chiara intenzione di confermare i progressi messi in mostra anche a Losail, che spiegano che la sua Suzuki sia una moto decisamente migliore rispetto alla scorsa annata. Il nono posto all’esordio (confrontato con il sedicesimo della stagione precedente) non è certo un risultato eclatante, ma quantomeno incoraggiante. 7 punti messi in cascina che possono dare ...