Motogp | GP Le Mans Francia 2018 | news live dalla conferenza

Motogp – Lorenzo a Le Mans con un obiettivo ben preciso : “voglio giocarmela” : Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista a Le Mans per il Gp di Francia Si riaccendono domani mattina i motori della MotoGp con le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Oggi i piloti incontreranno la stampa per raccontare con quali sensazioni arrivano in pista sul circuito di Le Mans. Reduce da un pesantissimo zero, il team Ducati arriva in Francia per riscattare ...

Motogp GP Francia - Dovizioso : 'Sono sereno per Le Mans' : Il Circuito Bugatti di Le Mans fa un po' meno paura alla Ducati dopo quanto visto in gara nell'ultimo GP della stagione, il quarto, corso in Andalusia. Sembra paradossale visto il doppio zero ...

Motogp - GP Francia. Marquez : 'Approccio positivo anche a Le Mans' : Il quinto round della MotoGP 2018 si correrà sullo storico circuito Bugatti di Le Mans dove la Honda è storicamente la casa più vincente con ben 13 vittorie e 15 pole position in 30 edizioni. Negli ...

Motogp - Valentino Rossi : “Saremo veloci a Le Mans - la Yamaha qui va bene. Spero di essere competitivo” : Valentino Rossi sembra ottimista in vista del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend. Il Dottore non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ma sorride in vista dell’appuntamento transalpino come ha dichiarato in una nota stampa della Yamaha: “Sono contento che arriviamo in Francia, perché sulla carta dovremmo essere veloci a Le Mans. Di solito qui la Yamaha fa bene. Credo che al momento la ...

Motogp 2018 - orari e come vedere il GP di Le Mans Francia : Durante le gare delle tre categorie, il Match center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time. Tutta la programmazione Sky in diretta GIOVEDÌ 17 MAGGIO ...

Motogp – I test regalano fiducia a Vinales : “arrivo a Le Mans con sensazioni positive” : Maverick Vinales in Francia per far bene: le sensazioni dello spagnolo Yamaha alla vigilia del Gp di Le Mans Marquez e colleghi sono pronti per un nuovo weekend di gara. Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp sono comunque scesi in pista per due giornate di test, una a Jerez e una al Mugello, adesso si torna a sfrecciare a caccia di importanti vittorie e preziosi punti. La Yamaha cercherà di risollevarsi dopo il ...

Motogp - Rossi cerca il riscatto a Le Mans : ''Pista giusta per me'' : LE Mans - 'Sono contento di approdare in Francia perché a Le Mans sulla carta possiamo essere veloci. Solitamente la Yamaha fa bene su questo circuito'. Valentino Rossi cerca il primo successo ...

Motogp Yamaha - Rossi : «A Le Mans abbiamo sempre fatto bene» : TORINO - Sperano di aver trovato la via giusta per il riscatto Valentino Rossi e la Yamaha, dopo le difficoltà, soprattutto con le temperature alte dell'asfalto, palesate a Jerez. Alla vigilia di Le ...

Motogp – Gp di Francia : a Le Mans il primo faccia a faccia ‘pubblico’ di Marquez e Rossi : Marquez e Rossi in Francia per la prima volta uno a fianco all’altro in conferenza stampa dopo l’Argentina Tutto pronto a Le Mans per il nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti si affronteranno in pista per il Gp di Francia: Johann Zarco punterà sicuramente alla vittoria davanti al suo pubblico di casa, mentre le Ducati vorranno risollevarsi dopo l’amaro zero di due settimane fa in Spagna e la Yamaha cercherà ...

Motogp – Zarco a Le Mans per trionfare - ma attenzione a Honda e Ducati : il programma del Gp di Francia [ORARI e DIRETTE TV] : Johann Zarco gioca in casa, ma i piloti affamati di vittoria sono tanti: ecco il programma dettagliato del weekend del Gp di Francia di MotoGp Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp hanno disputato due importanti giornate di test, una a Jerez e l’altra al Mugello, i campioni delle due ruote sono pronti per un nuovissimo appuntamento stagionale, il Go di Francia. Occhi puntatissimi sui piloti Yamaha, a caccia di ...

Motogp - Marc Marquez : “A Le Mans dovremo lavorare sodo. Continueremo a spingere!” : Reduce dal secondo successo consecutivo nel Mondiale 2018 di MotoGP (a Jerez de la Frontera), Marc Marquez ha rafforzato la propria leadership in graduatoria generale, confermando il suo ottimo status di forma con la Honda, avendo ormai dimenticato la brutta prestazione di Termas de Rio Hondo (Argentina). I due assoli in Texas ed in Andalusia hanno messo in mostra un n.93 di grande qualità, maturo e veloce, in grado di interpretare la dinamica ...

Motogp - Marquez ha le idee chiare in vista di Le Mans : “l’obiettivo è partire forte per andare sul podio” : Marc Marquez è già proiettato sul prossimo Gran Premio di Le Mans, sottolineando di voler cominciare bene il week-end per centrare il podio “Quest’anno siamo già a un buon livello, vedremo come andrà il weekend in Francia. L’obiettivo è cominciare forte dal venerdì per poi lottare per il podio in gara. Le Mans è un tracciato dove dovremo lavorare molto e dare il massimo per cogliere il momento“. AFP/LaPresse Il campione ...

Motogp - Gp Le Mans : La sfida riparte a casa di Zarco. Date - orari e info : L'unico che veramente può fermare il campione del mondo in carica è se stesso. La gara spagnola, la prima in europa, però ha 'regalato' una Ducati in netta crescita. Le difficoltà delle gare ...

Motogp - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Le Mans : Il prossimo fine settimana il circus del motomondiale farà tappa sul circuito transalpino di Le Mans, sede della quinta prova stagionale. Lo spagnolo Marc Marquez vuole continuare a fare da battistrada, ma Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non gli renderanno certamente la vita facile. La copertura mediatica del weekend sarà assicurata in diretta tv da Sky Sport MotoGP HD, mentre TV8 proporrà delle differite in chiaro. In streaming naturalmente ...