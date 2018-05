MotoGP | Aprilia | Aleix Espargarò confermato fino al 2020

Aprilia MotoGP già verso il 2019 : Aleix Espargaro rinnova : Prende forma la sfida MotoGP targata Aprilia 2019. La Casa di Noale, che punta a crescere ulteriormente nella classe regina migliorando anche la struttura tecnica, ha rinnovato il contratto di Aleix ...

MotoGP – Aleix Espargaro rinnova con Aprilia : lo spagnolo e il team italiano insieme fino al 2020 : Tempo di rinnovi nel mondo della MotoGp: dopo Rins anche Espargaro ha prolungato il suo contratto con Aprilia fino al 2020 Giornata di importanti annunci nel mondo della MotoGp. Le trattative di mercato piloti sono uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock. Piano piano i piloti e i team prendono le loro decisioni, mettendo nero su bianco e quindi annunciando ufficialmente i contratti. Dopo il rinnovo di Alex Rins con la Suzuki, arriva da ...

MotoGP - Aleix Espargaró confermato all'Aprilia : ... emozionare e far sognare i giovani e i tantissimi fans che Aprilia ha in tutto il mondo. I segnali ci sono, dare continuità al progetto tecnico con un pilota che conosce bene team e moto ci permette ...

MotoGP 2018 - Aleix Espargaró rinnova con Aprilia per il 2019. Affiancato da un pilota italiano? : Aleix Espargaró ha firmato un rinnovo di contratto con la Aprilia e sarà dunque in sella alla moto di Noale anche per il Mondiale MotoGP 2019. Il 28enne spagnolo, attualmente 18esimo in classifica generale, proverà a portare avanti lo sviluppo del mezzo e con buona probabilità sarà Affiancato da un pilota italiano. Si parla anche di Danilo Petrucci e di Andrea Iannone, che attendono di sapere cosa fare nel futuro rispettivamente con Ducati e ...

Aprilia - debutta in Usa versione V4 italiana ispirata MotoGP : E' stata presentata in occasione del Gran Premio delle Americhe a Austin , Texas, , terza tappa del Campionato del Mondo MotoGp 2018. Spinta dal motore 1000cc 4 cilindri a V di 65° e capace di 201 CV,...

MotoGP Argentina - cerca il riscatto l'Aprilia : TERMAS DE RIO HONDO - Dovrà cercare di dimenticare il brutto risultato del Qatar l'Aprilia nella nuova tappa del Mondiale in Argentina, forte del potenziale messo in mostra dalla RS-GP 2018. Arriva ...

MotoGP Argentina - Aprilia in cerca di riscatto : TERMAS DE RIO HONDO - L'Aprilia cercherà di dimenticare il brutto risultato del Qatar nella nuova tappa del Mondiale in Argentina forte del potenziale messo in mostra dalla RS-GP 2018. Arriva pieno di ...

MotoGP - l'Aprilia verso il forcellone in fibra di carbonio : ROMA - Continua a essere la principale attrazione del Campionato del Mondo di MotoGp 2018. Si tratta del nuovo forcellone in fibra di carbonio che la Honda ha testato durante le prove in Thailandia e ...

MotoGP Qatar - piloti Aprilia frenati da problemi tecnici : TORINO - Alexis Espargarò e Scott Redding nel Gran Premio del Qatar sono arrivati rispettivamente 19esimo e 20esimo. Una delusione dovuta più a problemi tecnici che di gestione della gara. Lo spagnolo,...

MotoGP Aprilia - delusione per i due piloti in Qatar : ROMA - delusione per Alexis Espargarò e Scott Redding. I due piloti Aprilia sono arrivati rispettivamente 19esimo e 20esimo. Nella seconda metà di gara, lo spagnolo aveva trovato un buon passo, ...

MotoGP - Aprilia pazza di Espargarò : «Vogliono il rinnovo» : TORINO - Si respira aria di rinnovo di contratto in casa Aprilia. Lo ha confessato Aleix Espargaró a Marca: 'L'Aprilia mi ha già detto che sono la loro priorità e che vogliono rinnovarmi il contratto. ...

MotoGP Aprilia - Albesiano : «Ci piacerebbe avere Petrucci» : ROMA - 'Ci piacerebbe avere Petrucci in Aprilia' . Lo ha dichiarato il numero uno del team di Noale, Romano Albesiano, ai microfoni di Sky Sport. 'La mia opinione su di lui? È molto positiva, lo conosco dai tempi in cui correva con la Art con noi. È un pilota velocissimo e un bravissimo ragazzo. Un pilota italiano ci piacerebbe, è un ...

MotoGP Aprilia - Redding : «Sensazioni molto buone» : TORINO - Hanno parlato anche i due protagonisti in pista, il nuovo arrivato, il britannico Scott Redding e lo spagnolo Aleix Espargaró durante la presentazione dell'Aprilia e del team Gresini in ...

MotoGP Aprilia - presentata la RS-GP. Espargaró : 'Voglio diventare il Dovi dell'Aprilia' : ... sui mercati di tutto il mondo. Perché è una sfida che si gioca sui valori più alti della tecnologia. Ed è un orgoglio particolare toccare con mano come questa avanguardia tecnologica nasca in un ...