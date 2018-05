ilfattoquotidiano

: Morto in carcere a Perugia, il figlio di Aldo Bianzino chiede la riapertura delle indagini per omicidio - fattoquotidiano : Morto in carcere a Perugia, il figlio di Aldo Bianzino chiede la riapertura delle indagini per omicidio - demian_yexil : RT @actarus1070: Morto in carcere a Perugia, il figlio di Aldo Bianzino chiede la riapertura delle indagini per omicidio - Il Fatto Quotidi… - siwel44it : RT @fattoquotidiano: Morto in carcere a Perugia, il figlio di Aldo Bianzino chiede la riapertura delle indagini per omicidio -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Per la morte di, deceduto neldiCapanne dopo circa 48 ore dall’arresto il 14 ottobre del 2007, c’è già stata una sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per omissione nei confronti di un agente della Penitenziaria. Ma la famiglia del falegname di 44 anniche siano riaperte le indagini sulla base di due perizie svolte da consulenti medici della famiglia in cui emergerebbero nuovi elementi sulle lesioni che portarono alla morte dell’uomo. Il, che all’epoca dei fatti aveva solo 14 anni, ha depositato nelle scorse settimane una richiesta diindagini per omicidio a carico di ignoti, che è ancora al vaglio della Procura. Secondo le due perizie, effettuate a novembre dai consulenti medici della famiglia Luigi Gaetti e Antonio Scalzo, la causa della morte sarebbe riconducibile a una “emorragia ...