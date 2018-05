Mondo di Mezzo | confisca beni per milioni di euro a Buzzi e Carminati

Mondo di mezzo - confiscato tesoro di Buzzi e del 'nero' Carminati Vale decine di milioni di euro : Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha proceduto alla confisca di beni , fino ad ora sotto sequestro, per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul Mondo di mezzo. I ...

Dating online - nel Mondo un milione e mezzo di incontri a settimana : In tutto il mondo Roma è tra le città in cui si chatta di più, insieme a Londra, Madrid e Parigi. Il record assoluto spetta comunque alla città di Houston, in Texas, che è stata definitiva 'regina ...

Mondo di Mezzo - Bubbico e Campana a rischio processo per falsa testimonianza. Nicola Zingaretti verso l’archiviazione : C’è chi negò di aver mai incontrato Salvatore Buzzi, chi affermò di non conoscere Massimo Carminati e chi “negò reiteratamente numerose circostanze” della sua vita politica e personale. Ne è convinta la procura di Roma che ha chiuso le indagini nei confronti di 18 persone chiamate a testimoniare nel corso del processo al Mondo di Mezzo. L’inchiesta nasce su richiesta dei giudici del tribunale capitolino, che il 20 luglio ...

Emanuele Blandamura vuole riportare il Mondiale in Italia! Che sfida a Murata - a mezzo secolo dalle imprese di Benvenuti : tutti gli italiani Campioni del Mondo : Emanuele Blandamura vuole riscrivere la storia della boxe italiana e consacrarsi per l’eternità. Sioux salirà sul ring domenica 15 aprile per sfidare Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi: a Yokohama (Giappone) il 38enne affronterà il padrone di casa detentore della cintura con l’obiettivo di salire sul tetto del Pianeta. Nella storia del nostro pugilato, soltanto tre italiani sono riusciti a laurearsi Campioni del Mondo in ...

“Pelato e pacioccone”. Così siamo abituati a vedere William d’Inghilterra. Ma ricordate quando faceva girare la testa a mezzo Mondo? Le foto da ‘bello e impossibile’ - purtroppo - sono solo un vecchio ricordo : Il principe William, primogenito della famiglia reale britannica e nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, ormai è diventato grande. Il 21 giugno 2018 compirà trentasei anni. Dal 2011 è sposato con Kate Middleton, dalla quale ha avuto due figli: il principino George Alexander Louis, erede al trono, e Charlotte Elisabeth Diana. La coppia è in attesa del terzogenito, che nascerà nell’aprile del 2018. Il royal wedding era stato un ...

Riprese al via per Zero Zero Zero di Roberto Saviano - dopo Gomorra la serie tv sui narcos girata in mezzo Mondo : Zero Zero Zero di Roberto Saviano diventa una nuova serie tv diretta da Stefano Sollima, già dietro la macchina da presa per Gomorra. Il romanzo-inchiesta dello scrittore partenopeo sui cartelli sudamericani della droga e la loro rete di corruzione e affari che coinvolge anche le istituzioni è stato adattato per il piccolo schermo e diventerà una serie tv di otto puntate per Sky, con cui Saviano continua a collaborare dopo il successo delle ...

Mondo Mezzo : appello - chiesti 430 anni : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Condanne per un totale di 430 anni sono state chieste dal pg Antonio Sensale nel processo di secondo grado al Mondo di mezzo. In totale sono 43 gli imputati. Oltre alle ...

Mondo Mezzo : appello - chiesti 430 anni : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Condanne per un totale di 430 anni sono state chieste dal pg Antonio Sensale nel processo di secondo grado al Mondo di mezzo. In totale sono 43 gli imputati. Oltre alle richieste di condanna a 26 anni e mezzo per Carminati e 25 anni e 9 mesi per Buzzi, il pg ha sollecitato, tra gli altri, 24 anni per Riccardo ...

Mondo di mezzo - Procura chiede 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi - : Richieste le condanne per l'ex Nar e il ras delle cooperative romane nell'ambito del processo d'appello e il ripristino dell'accusa di associazione mafiosa. In primo grado erano stati condannati ...

Mondo di mezzo - Procura chiede 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi : Mondo di mezzo, Procura chiede 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi Richieste le condanne per l’ex Nar e il ras delle cooperative romane nell’ambito del processo d’appello e il ripristino dell'accusa di associazione mafiosa. In primo grado erano stati condannati rispettivamente a 20 e 19 anni di carcere Parole ...

Mondo di mezzo - chiesto aumento di pena per Carminati : 'Riconosciuto boss dagli stessi criminali' : Così il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini nel corso della sua requisitoria per il processo d'appello 'Mondo di mezzo'. Il procuratore generale ha chiesto aumento di pena per Massimo Carminati e ...

F1 - Helmut Marko : “La Mercedes sta giocando - ha mezzo secondo di vantaggio su tutti. E’ in un Mondo a parte” : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno, sfruttando la virtual safety car e sorpassando Lewis Hamilton grazie a un’ottima strategia. Nonostante il trionfo della Rossa, però, Helmut Marko lancia un campanello d’allarme: “Mercedes sta giocando con tutti noi, può decidere quando vuole di rifilarci distacchi pesanti. Questa volta hanno commesso un errore ed è stato molto evidente. ...

Mondo di mezzo - la requisitoria del pg : 'Associazione mafiosa con capo Carminati' : 'La sentenza di primo grado è stata un'operazione notarile. Adesso invece va riconosciuto che il 'Mondo di mezzo' è mafia e il capo dell'organizzazione era Massimo Carminati'. Così il pg Pietro ...

Mondo di Mezzo - il procuratore generale : «Era una associazione di stampo mafioso» : La presunta struttura criminale «che faceva capo a Massimo Carminati non era una semplice associazione a delinquere ma un'associazione di stampo mafioso». Il procuratore generale di Roma Pietro ...