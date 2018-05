Mondiali | niente Marocco per Munir

Niente Mondiali per l’arbitro saudita Al Mirdasi - squalificato a vita dalla sua Federazione per corruzione : L’arbitro saudita Al Mirdasi è stato squalificato a vita dalla sua Federazione per corruzione, non ci sarà dunque ai prossimi Mondiali in Russia Avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali di Russia l’arbitro saudita Fahad Al Mirdasi squalificato a vita dalla sua Federazione in seguito a gravi accuse di corruzione. L’episodio che riguarda Al Mirdasi risale a sabato scorso prima della finale di Coppa del re tra Al Ittihad e Al ...

Mondiali : Tas - niente Marocco per Munir : Una richiesta bocciata dalla Fifa e il mese scorso cheera stata impugnata dal giocatore e dalla Federazione marocchinama che però adesso è stata respinta anche dalla Corte Arbitraledello Sport di ...

Neuer - niente Bundesliga : calano le chance Mondiali : Manuel Neuer non giocherà l'ultima partita della stagione di Bundesliga, mentre resta in dubbio la sua presenza per la finale di Coppa di Germania il 19 maggio contro l'Eintracht Francoforte. Ed a ...

Arsenal - niente Mondiali per Koscielny : sette mesi di stop : LONDRA , INGHILTERRA, - 'Nella migliore delle ipotesi tornerà in campo a dicembre' . Il tecnico dell' Arsenal , Arsene Wenger , conferma che il ct della Francia , Didier Deschamps, non ha nessuna ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Ibrahimovic - niente Mondiali : la Svezia lo ufficializza : Era nell'aria, ora arriva la comunicazione ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale di Russia 2018 con la Svezia, che si è qualificata alla fase finale battendo l'Italia nel doppio ...

Ibrahimovic - niente Mondiali : ?la Svezia lo ufficializza : Ibra al Mondiale sì o no? Lui ha detto che ci sarebbe stato. Alcuni compagni non lo volevano. E il ct Janne Andersson aveva detto: "Non mi ha ancora detto che vuole giocare. Se ha preso la decisione, può chiamarmi e parlarmene". Ma a telefonata non ci sarà. La Svezia ha deciso che il numero 9 della Svezia non ci andrà in Russia. Il comunicato stampaZlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale di Russia 2018 con la Svezia, che si è qualificata ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - si può fare! E’ caccia alla medaglia nella danza. Niente rimonta per Matteo Rizzo - 17mo. Nathan Chen nuovo campione mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Kokorin Ko - niente Mondiali : Pessime notizie per la nazionale della Russia, che giocherà in casa i prossimi Mondiali. E' più grave del previsto l'infortunio occorso a una delle 'stelle' della squadra del ct Stanislav Cherchesov, ...