Mondiali | Germania favorita per vittoria secondo calcoli Ubs

Economisti - Germania favorita a Mondiali : Sotto l'aspetto economico: "La spesa stimata della Russia per organizzare il campionato, pari allo 0,7% del Pil, non dovrebbe dare un impulso significativo all'economia del Paese".

Mondiali - Goetze e Emre Can fuori dalla prelista della Germania : Ventisette giocatori per il Mondiale di Russia, e tra i preconvocati della Germania campione del mondo non c'è Mario Goetze, l'eroe del Mondiale conquistato quattro anni fa in Brasile. Il ct tedesco Joachim Loew ha diffuso la lista in preparazione del Mondiale, che dovrà essere scremata di altri ...

Mondiali Russia 2018 - Loew rinnova con la Germania e dirama la lista dei preconvocati : c’è Khedira : Joachim Loew ha rinnovato il proprio contratto con la Germania fino al 2022, intanto ha anche diramato la lista dei 27 preconvocati per il Mondiale di Russia 2018 Joachim Loew è stato confermato alla guida della Nazionale di calcio della Germania fino al 2022. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca (Dfb) su Twitter. Loew siede sulla panchina della Germania dal 2006 ed ha vinto il mondiale in Brasile nel 2014, titolo che difenderà a partire dal ...

Germania : per Neuer scemano le chance di giocare i Mondiali : Manuel Neuer non giocherà l’ultima partita della stagione di Bundesliga, mentre resta in dubbio la sua presenza per la finale di Coppa di Germania il 19 maggio contro l’Eintracht Francoforte. Ed a questo punto resta incerta anche la sua convocazione con la Germania per il Mondiale in Russia. Il portiere del Bayern di Monaco e della nazionale, assente dalle gare da metà settembre a causa di una seconda frattura al piede sinistro, ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Cina-Germania 3-0. Doppio titolo per il Paese asiatico : Cala il sipario sui Mondiali a squadre di Tennistavolo: ad Halmstad, in Svezia, oggi si è disputata l’ultima gara in programma, la finale della Championships Division maschile, dove la Cina non ha lasciato scampo alla Germania, battuta nettamente per 3-0. La squadra asiatica non ha perso neppure un incontro in tutta la rassegna, vincendo tutte le sfide con il punteggio di 3-0. Di seguito i risultati odierni. Championships Division ...

Calcio - Mondiali 2018 : le favorite. Brasile - Spagna - Germania e Francia sembrano avere qualcosa in più : La stagione dei club volge al termine e si avvicina pertanto l’evento clou dell’estate calcistica, i Mondiali 2018. Una rassegna a cui, come ben noto, l’Italia si prepara a fare da spettatrice, leccandosi le ferite del fracasso patito contro la Svezia. Ma il resto del mondo andrà avanti e in Russia le migliori stelle e le migliori nazionali del globo sono pronte a sfidarsi. L’equilibrio regna sovrano, con quattro squadre ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Germania per 11-4. Svezia e Scozia volano in semifinale : Arriva una bella vittoria per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta ha travolto per 11-4 la Germania dello skip Alexander Baumann. Prima parte di gara molto equilibrata, con la Germania che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza il primo punto. Arrivano poi due marcature per parte nei successivi ...