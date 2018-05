Mondiali | Francia | Payet e Rabiot fuori

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Francia : c’è Matuidi. Attesi Pogba e Griezmann : È una delle nazionali più attese ai Mondiali di calcio di Russia 2018: Didier Deschamps oggi ha tolto il velo alla sua Francia, annunciando la lista dei 23 convocati per la manifestazione iridata. Davvero molto poche le sorprese: presenti tutte le stelle, da Paul Pogba ad Antoine Griezmann, ieri vincitore dell’Europa League con il suo Atletico Madrid. Tra gli italiani al via Blaise Matuidi, perno del centrocampo della Juventus. I ...

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Che fine ha fatto? Da 'Dawson's creek' a Inter-Juve ai Mondiali di Francia : 1998 : CHE fine HANNO fatto? - Vediamo dunque che fine hanno fatto venti anni dopo venti storici protagonisti di quell'anno che è rimasto nei nostri cuori: - Bill Clinton: è rimasto attivo in politica ...

Eroi Mondiali : Beckham - dal rosso di Francia ’98 all’infortunio prima di Sudafrica 2010 : Eroi Mondiali: Beckham, dal rosso di Francia ’98 all’infortunio prima di Sudafrica 2010 Simbolo dell’Inghilterra da metà anni ’90 in poi, David Beckham ha un rapporto da amore-odio con i Mondiali. Lo Spice Boy ha ha vinto di tutto con Manchester United e Real Madrid, per poi finire ai Los Angeles Galaxy e al Milan […]

È morto Henri Michel - ex calciatore francese e allenatore della Francia ai Mondiali del 1986 : Henri Michel, ex calciatore francese del Nantes che ebbe una lunga carriera come allenatore iniziata negli anni Ottanta e finita nel 2012, è morto lunedì sera a 70 anni, dopo essere stato a lungo malato di cancro. Michel fu il The post È morto Henri Michel, ex calciatore francese e allenatore della Francia ai Mondiali del 1986 appeared first on Il Post.