Mondiale Russia | conto alla rovescia

Bufera in vista Mondiale : arbitro squalificato a vita - salterà Russia 2018 : Avrebbe dovuto prendere parte ai mondiali di Russia l’arbitro saudita Fahad Al Mirdasi squalificato a vita dalla sua Federazione in seguito a gravi accuse di corruzione. L’episodio che riguarda Al Mirdasi risale a sabato scorso prima della finale di Coppa del re tra Al Ittihad e Al Faisaly; in quell’occasione l’arbitro ha contattato il presidente dell’Al Ittihad, Hamad Al-Senaie, per proporgli un arbitraggio di ...

Argentina coopera con Russia per evitare ‘Barrabravas’ al Mondiale : L’Argentina e la Russia hanno firmato un accordo di cooperazione per garantire la sicurezza durante la Coppa del Mondo 2018 e per impedire l’ingresso dei “barrabravas”, i tifosi più violenti, nel paese che ospita l’evento. Il governo argentino ha inviato a Mosca una lista di 3.000 persone che attualmente hanno restrizioni e divieti per entrare negli stadi nel paese sudamericano avendo precedenti penali. Nel ...

Mondiali Russia 2018 - Argentina : Sampaoli a Milano. Icardi sarà nei pre convocati - ma il Mondiale è in forse : L'ultima partita l'ha conclusa in lacrime Mauro Icardi, sconfitto dalla Juventus nel finale e sostituito nel momento decisivo da Luciano Spalletti con l'Inter in vantaggio per 2-1 in 10 uomini contro ...

Fifa 18 - UFFICIALE : DLC gratuito per il Mondiale di Russia - novità anche per Ultimate Team : Interessato anche il mondo di FUT, grande curiosità per Fifa World Cup Ultimate Team e le Icone speciali introdotte dal trailer di lancio. Get ready for . The Fifa #WorldCup update comes to #Fifa18 ...

Russia 2018 - Salah è un caso Mondiale. Lite con l'Egitto per lo sponsor : ... ogni 24 ore tiene conto dei giorni da quando ha avuto l'ultimo contatto con la Federazione o il Ministero dello Sport, sostiene che nessuno gli risponda e assicura che "ogni opzione sia sul tavolo". ...

Russia 2018 - Orsato - Valeri e Irrati arbitri Var al Mondiale : La Commissione arbitrale della fifa ha ufficializzato i 13 arbitri che fungeranno da addetti alla Var durante i Mondiali di Russia. Tra i selezionati ci sono gli italiani Daniele Orsato, reduce dal ...

Var e Russia 2018 : ufficiale - anche Orsato nella lista per il Mondiale : La Coppa del Mondo di Russia prenderà il via allo stadio Luzhniki di Mosca giovedì 14 giugno con Russia-Arabia Saudita , ore 17 italiane, e terminerà il 15 luglio nella stessa sede , e alla stessa ...

Ibrahimovic non va al Mondiale / La Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia : Ibrahimovic non va al Mondiale, la Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia per la competizione più attesa del calcio. Vicino all'addio al calcio giocato?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings tenta la fuga nel Mondiale. Tony Cairoli deve inventarsi qualcosa per arginarlo : Il Mondiale MXGP si sposta in Russia, dove andrà in scena il sesto round della stagione. Dopo un quarto delle gare in programma, il campionato sembra avere un solo padrone, Jeffrey Herlings. L’olandese può contare su un bottino di 16 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, con l’italiano che è già con le spalle al muro. A Orlyonok deve per forza di cose vincere se vuole ancora nutrire ambizioni di raggiungere il decimo titolo ...

USA – RUSSIA : la terza guerra Mondiale si combatte sui social network : Tra USA e RUSSIA è iniziata la terza guerra mondiale, probabilmente nessuno se n’è ancora accorto perché è una guerra figlia dei giorni nostri, si combatte sui social network. Trump annuncia attacchi in Siria tramite Twitter, la RUSSIA risponde con il ban di YouTube, la statunitense Twitter non sponsorizza la russa kaspersky sulla propria piattaforma. guerra tra USA e RUSSIA a colpi di ban sui social network È iniziata da tempo anche se ...

Mondiale di calcio - Lufthansa potenzia i collegamenti con la Russia : Teleborsa, - Il campionato del mondo di calcio 2018 in Russia si avvicina e la programmazione dei voli, in particolare per Mosca e San Pietroburgo, si intensifica. La Germania che difende il titolo ...

Russia 2018 - Rosetti : “al Mondiale arbitri di qualità” : “L’unico criterio con cui sceglieremo chi andrà in Russia è la qualità”. Parola del responsabile italiano e responsabile per la Fifa per Russia 2018 del progetto VAR, Roberto Rosetti. “Molte nazioni vorrebbero introdurlo il Var ma serve un percorso lungo per preparare gli arbitri”. Come si portano alla pari degli altri gli arbitri che provengono da Federazioni dove non c’è il VAR? “Questo è il quinto ...