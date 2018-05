MolMed | cancro da amianto | la terapia aumenta la sopravvivenza dei casi gravi

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Dalla ricerca italiana nuove speranze contro ilda, azienda biotecnologica nata nel 1996 come spin-off del San Raffaele di Milano, annuncia la pubblicazione su ‘The Lancet Oncology’ dei risultati completi dello studio di fase clinica III su Ngr-hTnf nel mesotelioma. Il farmaco sarà protagonista anche al congresso annuale dell’Asco (Società americana di oncologia clinica), in programma dal 1 al 5 giugno a Chicago, con altri dati contro il mesotelioma e il linfoma cerebrale. La pubblicazione su Lancet Oncology – riferisce– ha evidenziato “l’efficacia di Ngr-hTnf nel trattamento del mesotelioma, tumore associato all’esposizione all’, con particolare riferimento ai pazienti con prognosi più sfavorevole, resistenti o refrattari al trattamento chemioterapico standard: pur non raggiungendo ...