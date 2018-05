Molestie verbali | in Francia primo via libera per la legge sulla violenza sessuale

Como - imprenditore condannato per Molestie verbali. Alla dipendente 105mila euro di risarcimento : Un “autentico inferno lavorativo e umano”, fatto di continue battute a sfondo sessuale, commenti e frasi oscene. Così una donna ha definito davanti ai giudici i suoi ultimi cinque anni di lavoro (dal 2008 al 2013) in una piccola azienda tessile dell’alta Lombardia, come riporta il Corriere della Sera. Per queste “molestie verbali“, l’imprenditore a capo della società è stato condannato a pagare 105mila euro di ...