Milano | uccide l' amico a coltellate dopo serata a base di alcol e droga | arrestato

Milano . Lite in via Meucci : Matteo Villa uccide William Lorini : Un litigio degenerato in tragedia. Due ventenni avevano trascorso la serata insieme tra movida e pare qualche eccesso. Ma qualcosa

Milano. Cena - alcol - droga - poi uccide l’amico : Milano. Cena, alcol, droga, poi uccide l’amico – Un ragazzo è stato accoltellato a morte, la scorsa notte a Milano, da un amico, arrestato per omicidio. L’accoltellamento, su cui indagano gli uomini della questura di Milano, è avvenuto in via Meucci, all’1.15 circa. In manette è finito M. V., 28 anni, il quale dopo aver trascorso la serata con la compagna e l’amico W. L., 22 anni, “consumando alcol e ...