Milano Moda Uomo | il calendario delle sfilate e gli eventi in città

Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Le residenze ‘First class’ non conoscono crisi a Milano. Le compravendite di case di lusso, quelle che superano il valore di un milione di euro, sono cresciute del 20% nel 2017, contro una media nazionale del +13,3 per cento. Secondo la prima edizione del rapporto “Vivere alla grande a Milano – Una nuova domanda residenziale first class”, realizzato da Scenari Immobiliari in ...

Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 (2) : (AdnKronos) – Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, le aree su cui la domanda di fascia alta si indirizza si stanno modificando. “Da un lato ci sono le residenze storiche in location consolidate, come il cosiddetto Quadrilatero della moda, così come l’area di Piazza San Babila e le vie adiacenti a Corso Vittorio Emanuele, la zona Cadorna, l’area di Corso Magenta, Vincenzo Monti e Pagano, Foro ...

A Milano Profit No Profit - moda sostiene bambini malati e famiglie : Milano, 10 mag. , askanews, L'alta moda torna protagonista di Profit No Profit PNP Milano, iniziativa patrocinata dalla Camera della moda e Assomoda, con il supporto di Montenapoleone District, e ...

Milano : furto nel Quadrilatero della moda - bottino di 160mila euro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - furto nella notte nel negozio 'Miu Miu' in via Sant'Andrea a Milano, nel Quadrilatero della moda. Poco dopo le 4 della scorsa notte alcuni ladri hanno forzato la porta di ingresso della boutique della casa di moda del gruppo Prada e, in pochi minuti, hanno rubato abiti,

Furto nel Quadrilatero della moda a Milano - bottino da 160 mila euro - : Il colpo è stato portato a segno la scorsa notte nella boutique Miu Miu di via Sant'Andrea. I ladri hanno forzato la porta del negozio e rubato diversi oggetti di valore

Come acquistare i biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - date e modalità di tutte le prevendite : Subito dopo l'annuncio delle due date italiane dell'On The Run Tour è partita tra i fan dei Carter la preparazione alla corsa all'acquisto dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma: le prevendite per i concerti del 6 luglio allo stadio San Siro e dell'8 luglio allo Stadio Olimpico partono a strettissimo giro, con un diritto di prelazione per gli iscritti al sito di Beyoncé, gli abbonati a TIDAL e gli iscritti a My Live Nation. La ...