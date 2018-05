Milano e Brescia in semifinale | 3-0 a Cantù e Varese Trento sfida Avellino

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano e Brescia volano in semifinale! Cantù e Varese si arrendono in gara3 : I Playoff 2018 della Serie A di Basket hanno emesso i primi verdetti: la EA/ Armani Milano e la Germani Basket Brescia, infatti, nella serata odierna hanno conquistato l’accesso alle semifinali chiudendo sul 3-0 le rispettive Serie contro Red October Cantù e Openjobmetis Varese. Il derby tra Olimpia Milano e Cantù si è chiuso dopo tre sole partite: l’EA7 Armani Milano, infatti, si è imposta anche in trasferta al PalaDesio con il ...

Basket - playoff serie A : missione compiuta per Milano e Brescia - la vittoria in Gara-3 regala il pass per le semifinali : Bastano tre gare all’Olimpia Milano e alla Germoni Brescia per accedere alle semifinali playoff, niente da fare per Cantù e Varese L’Olimpia Milano e la Germoni Brescia non si fanno sfuggire l’occasione di chiudere i conti e, vincendo Gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto, staccano il pass per le semifinali. Tutto facile per gli uomini di Pianigiani, abili ad imporsi con il punteggio di 65-74 sul parquet di Cantù. ...

Basket - serie A : Milano-Cantù e Brescia-Varese. Via ai playoff! : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. Gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - Serie A : Brescia ferma Milano. Colpi esterni di Cantù - Venezia - Cremona - Avellino e Varese : Serie A Il calendario Il 27° turno del campionato di Serie A è tutto da gustare. Alle 12 la Reyer sbanca Sassari e aggancia provvisoriamente l'Olimpia, chiamata in serata a una trasferta delicata ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

DIRETTA / Brescia Olimpia Milano (risultato live 75-75 - 40') streaming video e tv : overtime! (Serie A1) : DIRETTA Brescia Olimpia Milano, streaming video e DIRETTA tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Diretta/ Brescia Olimpia Milano (risultato live 64-60 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Serie A1) : Diretta Brescia Olimpia Milano, streaming video e Diretta tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 20:22:00 GMT)

DIRETTA / Brescia Olimpia Milano (risultato live 48-45 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Serie A1) : DIRETTA Brescia Olimpia Milano, streaming video e DIRETTA tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:39:00 GMT)

Diretta/ Brescia Olimpia Milano (risultato live 24-18 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Serie A1) : Diretta Brescia Olimpia Milano, streaming video e Diretta tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:09:00 GMT)

DIRETTA / Brescia Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Brescia Olimpia Milano, streaming video e DIRETTA tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:40:00 GMT)

Brescia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1 - 27^ giornata) : diretta Brescia Olimpia Milano, Streaming video e diretta tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:02:00 GMT)

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : big match Brescia-Milano - si accende la lotta playoff : Si entra ormai nella fase calda della stagione regolare della Serie A. Ultime quattro giornate che saranno decisive per la lotta al vertice, per i playoff e per la zona retrocessione. lotta AL VERTICE Sarà un turno di campionato davvero fondamentale per le posizioni più alte della classifica. Milano cerca la decima vittoria consecutiva e fa visita a Brescia. L’Olimpia è in testa con quattro punti di vantaggio sulla Germani, che ha davvero ...

Basket - Serie A 2018 : l’Olimpia Milano si conferma al comando - Venezia vince contro Brescia : Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato di Serie A di Basket 2017-2018, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna sorride alle due squadre che guidano la classifica: Milano ha vinto il derby contro Cantù, mentre Venezia ha sconfitto Brescia nello scontro diretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armani Milano si è ...

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : derby Cantù-Milano - big match Venezia-Brescia : Sarà una 26a giornata davvero scoppiettante. Si comincia con l’anticipo del sabato tra la Fiat Torino e la Virtus Bologna, in quello che è più che mai un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Due squadre in crisi, reduci da un brutto momento e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel buio in cui sono entrate. Torino ha dato segnali di ripresa in quel di Milano e spera che l’aria di casa possa farla tornare al ...