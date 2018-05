Milano | accoltella amico e lo uccide dopo una serata di alcol e droga

Milano : muore accoltellato da amico dopo serata di alcol e droga : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Un ragazzo è stato accoltellato a morte, la scorsa notte a Milano, da un amico, arrestato per omicidio. L'accoltellamento, su cui indagano gli uomini della questura di Milano, è avvenuto in via Meucci, all'altezza del civico 27, all'1.15 circa. In manette è finito Matte

Terrore a Milano - accoltella due persone poi fugge : era appena uscito dal carcere : Ha accoltellato una donna di 71 anni incontrata per caso sulla sua strada poi, dopo essere entrato in un appartamento, ha sferrato tre fendenti alla vittima designata del raid. Domenica mattina di...

Milano - minacciano il compagno : '7 mila euro o ti faccio accoltellare' : arrestati bulli di 15 e 16 anni : Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia, a milano, per estorsione nei confronti di un compagno di 16 anni cui hanno chiesto 7mila euro per la presunta rottura di un cellulare ...

Milano : accoltellarono 37enne - due arresti : Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per un tentato omicidio avvenuto il 19 febbraio scorso in piazza Napoli a Milano, quando un 37enne venne accoltellato e ferito gravemente per motivi di gelosia. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta G

Milano - ecco chi è la donna che ha accoltellato l'amante : «Ero gelosa - l?ho pugnalato» : Sabato notte in preda a un attacco di gelosia ha accoltellato l?amante 26enne nell?appartamento in cui si incontravano a Pantigliate. Da due giorni Noemi D.G., 40 anni, disoccupata con...

