Milan - non solo Cavani : per l'attacco spunta un nome top a sorpresa : Il Milan deve ancora chiudere la stagione di Serie A e sarà determinante mantenere un sesto posto che rappresenterebbe la migliore base possibile per ripartire nella prossima stagione. Sembrano essersi diradate le nubi all'orizzonte sul futuro di Mirabelli in rossonero: il direttore sportivo calabrese continua a lavorare in maniera incessante sul futuro, alla ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossonero. A stretto ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Milano - auto non dà precedenza al tram - poi lo schianto : automobilista ferito - servizio sospeso : schianto questa mattina a Milano in viale Zara, intorno alle 11, dove un'auto si è scontrata contro un tram. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. L'automobilista è rimasto ferito ...

Milano - Sala a Bruxelles per fare chiarezza : «La partita Ema non è ancora chiusa» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

Calciomercato Milan - Mirabelli chiaro : “resteranno tutti i big. Donnarumma? Non ci ha chiesto di partire” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato della squadra che verrà, sottolineando come resteranno tutti i big a partire da Donnarumma Il Milan non smantellerà la propria rosa, anzi proseguirà nella sua campagna di rafforzamento. E’ questo il senso del discorso di Massimiliano Mirabelli, presente ieri sera al premio Gentleman, nel corso del quale ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del club ...

Pistocchi : “Allegri abbraccia Tagliavento - quando era al Milan non erano così amici…” : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato il pareggio tra Roma e Juventus, risultato che ha portato allo scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. Dopo il tanto discusso dialogo in mixed zone a San Siro dopo Inter-Juve, il saluto tra Allegri e Tagliavento riaccende la polemica. Ecco il messaggio del giornalista Pistocchi: “MaxAllegri festeggia lo Scudetto abbracciando l’arbitro Tagliavento: nel 2012, quando era al ...

Milan - "Mirabelli : "Non vendo i big. Donnarumma? Mi auguro che resti" : "Abbiamo raggiunto un primo traguardo: l'Europa. Ora dobbiamo difendere il sesto posto, poi apriremo un nuovo ciclo vincente per i prossimi anni". Massimiliano Mirabelli parla di presente ma ...