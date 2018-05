Migranti lgbt | ripudiati a casa e discriminati nelle strutture d’accoglienza Arcigay

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Un giorno eravamo in cucina, guardavamo in tv un programma sui. I miei compagni africani hanno cominciato a dire: ‘L’Italia è un Paese di merda, accetta gli omosessuali’. Ancora una volta non mi sono sentito libero”. Alain, 22 anni, è scappato da chi lo picchiava e lo chiamava demonio. Si è lasciato alle spalle il Camerun, dove essere omosessuale è reato, per chiedere in Italia la protezione internazionale. Ma la paura è rimasta a lungo la stessa. Perché l’omofobia l’ha seguito fin dentro all’hub di via Mattei di Bologna, dove è stato accolto insieme ai suoi connazionali. Raccontiamo la sua e altre storie in occasione della Giornata mondiale control’omo-lesbo-bi-transfobia. “Inon possono contare sul sostegno delle proprie comunità di origine con cui si trovano a migrare, ma che sono spesso culturalmente connotate da quell’omofobia o transfobia da cui ...