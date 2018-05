: Migranti in fuga,bimba usata come scudo - TelevideoRai101 : Migranti in fuga,bimba usata come scudo - paternitig : #14maggio #M5SLega dopo la caccia ai migranti, aggiunta al programma la caccia al premier. In fuga tutti i papabili… - brunellesco : @BADU____ @GiorgiaMeloni Arrivano mamme sui barconi?Ah si? Me sembrano tutti uomini giovani e ben in forma... 'In f… -

Una bambina di 2 anni è morta su un furgone con a bordo 30(26 adulti e 3 minori, tutti curdi) inseguito dalla polizia in Belgio. Gli agenti hanno rincorso il veicolo per un'ora, dall'autostrada della città di Namur,e hanno sparato per tentare di fermare il pulmino, che dopo una lunga corsa si è schiantato con un altro mezzo vicino a Mons. La piccola sarebbe stata esposta fuori dal finestrino per tenere la polizia a distanza. Arrestati 20,spediti poi in Francia dove alcuni di loro erano ricercati.(Di giovedì 17 maggio 2018)