Migranti | ecco perché annunciare blocchi degli arrivi è inverosimile

Più rimpatri di Migranti? 'Ecco perché la politica delle espulsioni è inefficace' : Più fondi al ministero dell'Interno per le espulsioni: è una delle promesse del leader della Lega in vista del nuovo governo. Ma per l'Asgi le misure di allontanamento non funzionano e dimostrano il ...

Ecco il "manuale" per i Migranti : "Insegno come tornare in Africa" : Karounga Camara, senegalese, dopo sette anni vissuti a Milano ha deciso di tornare a casa. E ora, contrariamente a quanti si potrebbe pensare, vorrebbe spiegare (con il suo libro "Osare il ritorno") agli altri migranti che tornare nel proprio paese è possibile. E forse è pure la scelta giusta. Nel 2015 Camara ha lasciato l'Italia ed è rientrato in Senegal per fondare la startup "Senita Food", un'azienda di semilavorati panettieri e pasticceri. ...

Flat tax - pensioni e Migranti : ecco i temi su cui nascerà il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Flat tax - pensioni e Migranti : ecco i temi su cui nasce il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Governo Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - Migranti... I punti : Governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un Governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - Migranti... I punti dell'accordo di governo : governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Lecco - pestato dai Migranti sul treno : "Tanto siamo profughi - non puoi farci nulla" : Le risate e poi le botte. "Tanto siamo profughi, non puoi farci nulla". Poi ancora una tempesta di calci e pugni. Un incubo quello vissuto su un treno della Milano-Lecco dal sovrintendente della Polizia di Stato Mauro Guilizzoni, intervenuto per aiutare un capotreno 30enne che voleva far pagare il biglietto a quei 10 passeggeri stranieri che invece volevano proseguire la corsa gratuitamente.Il racconto e l'arresto"Mentre alcuni tenevano fermo ...

Lecco - poliziotto picchiato in treno da un gruppo di Migranti senza biglietto : Preso a calci e pugni da un gruppo di immigrati. picchiato e lasciato a terra in una pozza di sangue solo per aver tentato di difendere il capotreno da un giovane nigeriano che, dopo essersi rifiutato ...

Le stanze dei Migranti - ecco cosa sogna chi fugge in Europa : Awesome ha 43 anni e viene dal Pakistan. Finché ci sono stati turisti ha fatto la guida a Peshawar. Quando tutto è finito si è messo in viaggio. Un anno e mezzo di strada. L’obiettivo era la Gran Bretagna. Dopo non lo è stato più. Nella giungla, il campo di Calais, ha aperto I tre idioti, dal titolo di un classico di Bollywood, uno dei ristoranti più appezzato del campo. Il sogno è diventato aprirne uno con lo stesso nome a Parigi. A raccontare ...

Migranti : ecco quanto costano all'Italia - Unione Europea assente ingiustificata : Il tema Migranti è stato tra i principali protagonisti dell'accesa campagna elettorale in occasione delle ultime elezioni politiche , che hanno visto il trionfo di Movimento 5 Stelle , prima forza ...