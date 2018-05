Migranti | allarme del commissario europeo | ' Maxi barconi dalla Tunisia'

L'allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui Migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei Migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

"Terroristi nascosti tra i Migranti - il rischio attentato è altissimo". L'allarme di Minniti : "Se un anno fa mi aveste chiesto se è possibile che i foreign fighters si mischino coi flussi dei migranti avrei risposto no, perché un anno fa questi gruppi sarebbero stati degli assetti nobili di Is e tu un assetto nobile non lo mandi in Europa con i rischi dei flussi migratori. Dal momento che la fuga è individuale, viene lecito pensare che la via migliore sia quella di una rotta già aperta, quella dei trafficanti ...

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»