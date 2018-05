Microsoft annuncia l’Xbox Adaptive Controller

Microsoft annuncia Visual Studio Live Share - una manna per gli sviluppatori : [Aggiornamento1 08/05/2018] La preview di Visual Studio Live Share può essere ora scaricata al seguente link. Articolo originale, Al Microsoft Connect(); l’azienda di Redmond ha presentato una fantastica nuova feature per Visual Studio e Visual Studio Code, che permette a questi ultimi di collegarsi tra di loro per fare sessioni di scrittura codice condivise, con tanto di breakpoints durante l’esecuzione! Inoltre gli ...

Microsoft annuncia l’integrazione di Discord con Xbox Live : Grazie ad una partnership tra le due società, Discord, il popolare servizio di messaggistica istantanea utilizzato dai gamer di tutto il mondo, si integrerà presto con la rete Xbox Live. L’obiettivo finale dell’integrazione è quello di connettere in modo ancora più smart e veloce gli utenti Xbox One e Windows 10. Non è certamente un segreto, infatti, che Microsoft stia puntando da circa tre anni a unire le due piattaforme attraverso ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di maggio : Con il mese di maggio che si sta avvicinando a grandi passi arriva anche il momento di guardare alla proposta dei servizi in abbonamento di Sony e Microsoft. Cosa possiamo aspettarci da PlayStation Plus e Games with Gold? Per il momento l'unico a svelare le proprie carte è il colosso di Redmond.Come riportato da Gamespot possiamo finalmente condividere la line-up ufficiale dei Games with Gold di maggio, quei titoli che saranno gratuiti per i ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...

Xbox OS : Microsoft annuncia la versione 1805 ricca di novità : Il prossimo grande aggiornamento per le console Xbox One non è ancora disponibile pubblicamente e Microsoft ha già annunciato una versione successiva numerata 1805 facente parte sempre del ramo Redstone 4. Su questo nuovo major update sappiamo per il momento davvero molto poco, tuttavia, scopriremo maggiori dettagli nelle prossime settimane quando il Colosso di Redmond svelerà tutte le novità in arrivo le quali dovrebbero essere abbastanza ...

Microsoft annuncia una divisione dedicata al cloud gaming : Come riportato da gamingbolt, Microsoft ha annunciato il lancio di una nuova divisione dedicata al cloud gaming, una notizia che fa in un certo senso eco alle recenti dichiarazioni di Phil Spencer. Kareem Choudhry, un dirigente di Microsoft, facendo riferimento proprio alle dichiarazioni di Spencer, ha affermato in un articolo di The Verge che "Phil voleva davvero un team che si focalizzasse esclusivamente sul cloud gaming." Tra le varie aziende ...

Microsoft annuncia la Collector’s Edition per State of Decay 2 : Undead Labs, con la collaborazione di Microsoft, annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato, in concomitanza con l’edizione base, della Collector’s Edition di State of Decay 2, scopriamo insieme cosa offre e a che prezzo. State of Decay 2: La Collector’s Edition L’edizione da collezione segnalata da Xbox Wire, include: Una maschera da zombie realizzata in latex Una chiavetta USB a forma di dito Una toppa con ...