”Mia madre…” Vranka Moric | chi è la mamma di Nina Un rapporto difficile  e un’immagine

(Di giovedì 17 maggio 2018) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello non si fa altro che parlare di lei., ex modella croata, ex di Fabrizio Corona edi Carlos ha varcato la soglia della famosa porta rossa per mettere le cose in chiaro con Luigi Mario Favoloso, suo fidanzato da quattro anni. Ha raccontato il dramma dell’aborto spontaneo davanti alle telecamere di Canale 5 e in tanti sono rimasti di sasso guardando il suo nuovo aspetto. Una vita di successo e di gioia, ma solo apparentemente, perchéfin da bambina è stata abituata alla sofferenza. In primis il suocon la, di professione economista, che non accetta che sua figlia sia divorziata. E così, continua a frequentare Fabrizio Corona a Natale o durante l’estate. Era stata proprio lain un lungo post su Instagram a raccontare come vanno le cose con la donna che l’ha messa al ...