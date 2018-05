Meteo | weekend con tanto sole e pochi temporali | la mappa

Meteo : weekend tra sole e nuovi acquazzoni : Ancora instabilità nei prossimi giorni Il vortice depressionario che negli ultimi giorni ha penalizzato gran parte della nostra Penisola nel corso dei prossimi giorni si allontanerà verso l'Europa ...

Allerta Meteo - weekend della Festa della Mamma con forte maltempo tra l’instabilità temporalesca di Sabato e la perturbazione atlantica di Domenica : 1/28 ...

Meteo Italia - che tempo fa questo weekend (12-13 maggio) : L’ondata di maltempo non accenna a fermarsi. Dopo gli allagamenti registrati in Sardegna, Toscana e Lazio e i temporali che hanno colpito un po’ tutta la penisola, le previsioni Meteo per l’Italia nel prossimo weekend (12-13 maggio) continuano a segnare pioggia. La forte instabilità dovuta alla mancanza di un forte anticiclone provoca un continuo alternarsi tra sole e acqua, con forti sbalzi termici e temporali bruschi che ...

Meteo weekend - domenica temporali al nord/ Da lunedì - aria più fresca e nuove piogge : Meteo weekend, domenica temporali al nord, da lunedì, aria più fresca e nuove piogge. Prosegue la fase di instabilità sulla nostra penisola, con bel tempo alternato a rovesci(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 08:48:00 GMT)

Meteo : weekend tra sole e temporali - poi arriva il ciclone islandese : Continua la fase di alta instabilità Meteo sul'Italia, poi da domenica il tempo peggiorerà gradualmente al nord a causa di una vasta perturbazione atlantica che investirà tutte le regioni centro-settentrionali con una fase di forte maltempo.Continua a leggere

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo nel weekend : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - In Lombardia tempo soleggiato e caldo tra oggi e domani, ma con forte variabilità a partire da stasera per il passaggio di un nucleo di aria instabile da nordest. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa regionale, per le prossime ore. Giovedì gradual

Meteo weekend - ciclone sull’Italia : piogge e temporali sabato e domenica : Italia ancora ostaggio del maltempo: il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese anche nel corso del weekend.Continua a leggere

Meteo Italia - che tempo farà il prossimo weekend (5-6 maggio) : L’anticipo di estate è finito. Il sole e il caldo anomalo di fine aprile hanno lasciato spazio a piogge e temporali in questo inizio di maggio decisamente più in linea con le temperature medie del periodo. Scordiamoci dunque i picchi da 28-30 gradi dell’ultimo weekend e prepariamoci a tirare fuori ombrelli e giubbotti visto che le previsioni Meteo per l’Italia nel fine settimana del 5-6 maggio vedono piogge intense un po’ ...

"Pioggia nel weekend" - ma c'è il sole : sindaco contro i siti che sbagliano il Meteo : Doveva essere un weekend di pioggia e freddo a Sanremo. O almeno così avevano previsto gli esperti di alcuni siti di previsioni meteo, con il rischio di scoraggiare turisti e visitatori. Una situazione a cui il sindaco della...

Previsioni Meteo - per weekend e primo maggio attesa pioggia : Previsioni meteo, per weekend e primo maggio attesa pioggia ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in quasi tutta Italia. Durante la giornata festiva del primo maggio sono attese nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna, mentre arriverà il sole al Sud. IL meteo DI SKY ...

Previsioni Meteo - ultimo weekend di Aprile dal clima rovente sull’Italia : oltre +30°C su molte Regioni - sarà una Domenica di piena Estate : 1/19 ...

