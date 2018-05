Meteo | i temporali non si fermano | ancora tempo molto instabile sull’Italia

Meteo. È un Maggio “invernale” : temporali diffusi - ma si attenua l’instabilità : Si alternano sole e nuvole, piogge su Alpi, regioni centrali, Campania e Sardegna. Qualche pioggia o isolato temporale anche sulla Sicilia. Le temperature sono in aumento: si torna più in linea con le medie stagionali.Continua a leggere

Meteo - sull’Italia arriva ciclone islandese : piogge - temporali e ulteriore calo termico : Con l'atteso arrivo del vortice di bassa pressione il tempo sarà ancora più instabile e le temperature caleranno ulteriormente portando un clima decisamente fresco.Continua a leggere

Allerta Meteo Campania : criticità idrogeologica e idraulica per temporali - vento e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di Allerta Meteo-idrogeologica e idraulica per temporali, vento e mare sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento). L’Allerta è valida dalle 8 alle 20 di domani. Si prevedono “precipitazioni sparse ...

Meteo - l'inverno non vuole andar via : temporali e temperature in calo : ROMA - Chi sperava in giornate di sole e abiti leggeri resterà deluso ancora per un po', almeno per altri sette giorni. Come riporta il sito IlMeteo.it, infatti, è arrivato dall'Islanda il secondo ...

Meteo - l'inverno non vuole andar via : temporali e temperature in calo : Questa settimana piogge e venti interesseranno quasi tutte le regioni italiane. IlMeteo.it annuncia l'arrivo di un terzo ciclone dal Nord Europa

Allerta Meteo - il maltempo si intensifica : forti piogge - temporali e grandinate. Temperature in netto calo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/33 ...

Meteo - settimana all’insegna del ribaltone Meteorologico : tornano temporali e freddo : Il vortice atlantico di origine islandese continuerà a condizionare il tempo al Centro-Nord almeno fino a mercoledì, ma la situazione resterà ancora molto variabile anche nel resto della settimana. Buona parte d'Italia verrà interessata da piogge, temporali e locali grandinate, con temperature al di sotto delle medie del periodo.Continua a leggere

Meteo - il caldo è finito : il ciclone islandese porta temporali e grandine : Arrivano i temporali, anche sul Lazio. Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest: nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del ...

Meteo sino al 26 Maggio - CALDO alternato a forti TEMPORALI : METEO sino al 26 Maggio, CALDO alternato a forti TEMPORALI SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino AL 26 Maggio Via verso l'Estate. Questo il titolo che avremmo potuto utilizzare per l'articolo odierno, questo quanto emerge da un'attenta ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per temporali : Tra oggi e la mattinata di domani, lunedì 14 maggio, il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 13.00 di oggi alle 16.00 di domani, in tutti i bacini idrografici. I fenomeni saranno ...

Allerta Meteo Lazio : criticità idrogeologica per temporali da stasera e per 18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio: dalla serata di oggi, domenica 13 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, ...

Bombe d'acqua e temporali : diramata l'allerta Meteo per le prossime ore : Una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle previsioni...

Allerta Meteo Piemonte : calo delle temperature e temporali in arrivo nella giornata della Festa della Mamma : Maltempo in Piemonte, dove un violento acquazzone, con forti raffiche di vento, si è abbattuto per diversi minuti su Torino. I vigili del fuoco non segnalano, al momento, particolari criticità, ma è Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con temporali forti, associati a forti raffiche di vento e in alcuni casi a grandinate. I fenomeni, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, saranno più ...