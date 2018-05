Mercedes | in Formula E col supporto della Formula 1

Mercedes EQ - Il team di F.1 supporterà quello di Formula E : La Mercedes, dopo aver confermato la sua presenza nel campionato ABB FIA Formula E a partire dalla stagione numero 6, ha ufficializzato il nome della squadra con cui affronterà la sesta stagione della categoria a propulsione elettrica: Mercedes EQ Formula E team.Competenze condivise. Il marchio tedesco, dopo aver già regalato una lunga serie di emozioni in Formula 1 e nel DTM, è pronto al debutto nella serie più innovativa del motorsport: la ...

Formula 1 - Vettel dopo qualifiche GP Spagna : 'Nuove gomme favoriscono Mercedes'. Raikkonen : 'Deluso' : Al GP di Spagna seconda fila tutta Ferrari . "Sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che ...

Formula 1 - GP Spagna. Sky Spy : Mercedes - una mano ai nuovi costruttori : Ed ecco che è entrata in scena la Mercedes, tramite Cowell: "Anche noi auspichiamo l'ingresso di nuove case ufficiali, sarebbe un bene per il nel nostro sport. E per raggiungere questo obiettivo ...

Formula 1 - Mercedes autorizza i propri clienti a sfruttare la mappatura extra boost in qualifica : Nella mattinata che ha anticipato le qualifiche in Azerbaigian , la Mercedes ha dato l'ok a tutti i team motorizzati da Brackley per utilizzaìre "extra boost" in qualifica. Un via libera su ...

Formula 1 - Mercedes - Wolff entusiasta : 'Questo campionato sarà ricordato per anni e anni' : Red Bull e Maranello faranno di tutto per conquistare i titoli mondiali e noi, come Campioni del Mondo, dobbiamo cercare di difendere quanto fatto in questi anni. E' una sfida difficile, ma allo ...

Formula 1 - Ricciardo corteggiato da Ferrari e Mercedes : Il maestro dei sorpassi se la ride dopo il Gp di Cina. Poco considerato dalla Red Bull, è il pezzo forte del mercato F1 Gp Cina 2018, vince Ricciardo. Vettel ottavo. La classifica aggiornata Formula E,...