Mercato europeo - Torna a crescere in aprile | +9 | 6%

Fondi ETF - i trend e flussi del mese nel Mercato europeo : Tre fattori possono spiegare questi deflussi: l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, l'incertezza politica e le titubanze dei dati relativi all'attività economica . Gli ETF obbligazionari ...

Alfa Romeo e Jeep svettano nel Mercato europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

Mercato europeo - Brusca frenata a marzo : -5 - 2% : Il Mercato automobilistico europeo subisce una decisa frenata a marzo dopo i segnali di rallentamento lanciati nel mese precedente. Con 1.836.960 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono calate del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando comunque la domanda aveva raggiunto il massimo storico per il terzo mese dell'anno. La maggior parte dei principali mercati del Vecchio Continente hanno registrato andamenti ...

MAHINDRA - Presentato a Milano il nuovo KUV100 per il Mercato europeo : Il CitySUV GUARDA LE FOTO compatto per chi ama percorrere strade ... : Completano il look da sport utility i paraurti bicolore con la grande presa d'aria sportiva, le generose modanature laterali protettive delle portiere, i parasassi nei paraurti anteriore e ...