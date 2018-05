Mercati in stand-by Tonica Piazza Affari

Mercati europei in stand-by in attesa della Fed : Teleborsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , in vista della decisione di stasera del FOMC della Fed sui tassi d'interesse, anche se le previsioni sono ...

Mercati europei ancora in stand-by : Teleborsa, - Continua a sostare sui livelli di parità Piazza Affari che si allinea alla debolezza delle principali Borse Europee . In Italia i riflettori rimangono puntati sulla politica in vista ...

Mercati in stand-by. Piazza Affari prudente : Teleborsa, - Piazza Affari apre l'ultime sessione della settimana in lieve rialzo in un'Europa che preferisce allinearsi alla debole performance di Wall Street e dei Listini asiatici. Continuano ...