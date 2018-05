Medio oriente in crisi | ritorno alla road map?

Medio oriente - il controllo della violenza di Hamas e le prossime mosse di Israele nella trappola di Gaza : Nessuno sa esattamente cos’è accaduto fra Hamas e Israele la notte fra lunedì e martedì scorso. È noto che in quelle ore Hamas ha inviato a Israele una serie di messaggi – attraverso l’intelligence egiziana e anche intermediari del Qatar – che indicavano il suo desiderio di contenere il livello di violenza, che il giorno prima aveva provocato 60 morti e 2.700 feriti nelle proteste lungo la Barriera. Israele ha risposto con ...

Bella Ciao ne La Casa di Carta conquista anche il Medio oriente : la cover saudita nel video di Netflix : La scelta di inserire Bella Ciao ne La Casa di Carta come inno di una nuova "Resistenza" reinterpretata a modo loro dai protagonisti della più grande rapina della storia, quella alla Zecca di stato spagnola, ha fatto conoscere questo canto popolare partigiano in tutto il mondo. Gli ascolti in streaming del brano, nelle diverse versioni in cui è stato inciso in oltre 70 anni di storia, hanno subito un'impennata, il pubblico di mezzo mondo l'ha ...

La comunità internazionale deve fermare il disastro in Medio Oriente : Una sola parola: disastro. Tanto basta per dire che occorre cessare le armi e le provocazioni unilaterali. Serve un atto della comunità internazionale che metta fine a quella che rischia di diventare una vera e propria mattanza di qui al fine di questo maggio terribile per il Medio Oriente.Trump si comporta come un piromane e accende fuochi ogni volta che mette il naso sulle questioni che riguardano un'area attraversata da conflitti: ...

“Diversi palestinesi morti”. Medio oriente in fiamme : violenti scontri per il trasferimento dell’ambasciata Usa a Gerusalemme : Nella Striscia di Gaza è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L’obiettivo è quello di permettere ai palestinesi di partecipare in massa alla marcia ”del milione” contro l’inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L’appello a manifestare è ...

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

SCONTRO ISRAELE-IRAN/ Così la strategia per incendiare il Medio oriente passa dalla Siria : Questa settimana, i 70 anni dello Stato di Israele vedranno l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Silenzio sui morti palestinesi. E la pace si allontana. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO ISRAELE-IRAN/ Jean: Netanyahu vuol distruggere il "ponte" tra Teheran e DamascoTRUMP vs IRAN/ Frattini: la rottura sul nucleare scatena la guerra di Israele in Libano

Gerusalemme Capitale - Trump sposta l'ambasciata Usa ed infiamma il Medio Oriente : Il trasferimento dell'ambasciata Usa in Israele a Gerusalemme permetterà al processo di pace in Medio Oriente di andare avanti "sulla base della realtà piuttosto che della fantasia"...

Iran - Khamenei svela messaggio 'top secret' di Trump agli alleati in Medio Oriente : ... evidenzia il Washington Post, è intervenuta sull'argomento anche durante un intervento alla Farhangian University di Teheran: 'Alcuni giorni fa Trump ha scritto una lettera ai leader del mondo arabo.

Medio oriente - Onu chiede di porre fine a atti ostili e provocatori : Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha seguito "con estrema preoccupazione" le notizie sui missili lanciati dalla Siria contro posizioni israeliane e gli attacchi di rappresaglia delle ...

Al via la seconda edizione del Focus dedicato ai giovani coreografi del Mediterraneo e Medio Oriente : Nello specifico, il Focus realizzerà serate di spettacolo e sessioni di lavoro, presentazioni di spettacoli in short e long format, offrendo ai giovani coreografi selezionati diverse residenze ...