Medicina | il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del

(Di giovedì 17 maggio 2018) Un approccioe multi-patologia per garantire una correttadel tumore al polmone. È quanto accade aldi, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il tumore del polmone colpisce a livello globale oltre 2 milioni di persone1, attestandosi come prima causa di morte per gli uomini e terza per le donne, dopo il tumore al seno e al colon. In Italia nel 2017 si sono contati 28mila nuovi casi negli uomini e 13mila nelle donne2. Si conferma così come la terza patologia tumorale più frequentemente diagnosticata tra gli uomini (15%) dopo la prostata e il colon, la terza per le donne (6%) dopo ...