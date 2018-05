McLaren MP4 8 | l’auto dell’ultima vittoria di Senna battuta all’asta per 4 milioni

gqitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018) Nei miei ricordi di bambino, il Campionato del Mondo di Formula 1 del 1993 è uno dei più pallosi di cui abbia memoria. È in quell’anno che la massima serie dell’automobilismo vide raggiungere l’apice dello sviluppo delle sospensioni attive, vietate, poi dall’anno successivo. Una tecnologia che soltanto la Williams dimostrò di saper padroneggiare al meglio e che portò, alla fine della stagione, alladel quarto titolo iridato per il francese Alain Prost, ritiratosi dalle competizioni l’anno seguente. Di quelle gare, ricordo, in particolare, cavalcate infinite con giri e giri di vantaggio, proprio del francese, ma ad osservare le statistiche di fine anno, le cose assumono contorni leggermente diversi. È vero, infatti, che Prost vinse il campionato con la bellezza di 26 punti di vantaggio (in un periodo in cui l’assegnazione del punteggio ne ...