Matteo Salvini e Luigi Di Maio | il retroscena | oltre il governo | ' che poltrona ha offerto

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il Consiglio di conciliazione : che poteri avrà - l'ombra del modello-Napolitano : Nel contratto concluso tra Salvini e Di Maio per il governo gialloverde c'è qualcosa che non s'era mai visto prima. No, non i tagli alle tasse, pure quelli una 'prima' assoluta se andranno davvero in ...

Alessandro Sallusti : 'Matteo Salvini - la barbarie porta alla decadenza e alla dissoluzione' : 'Se Salvini , sciaguratamente con Di Maio, dovesse andare al governo, ci auguriamo continui a parlare una lingua diversa da quella dei tecnocrati, ma che non spinga la 'barbarie', come accadde nell'...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - finito il vertice. Il M5s : 'Contratto chiuso'. La Lega smentisce : tensione alle stelle : Si è concluso poco dopo le 13.30 l'ultimo , e forse definitivo, vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla definizione dell'accordo di governo. Trionfale il Movimento 5 stelle , per il quale '...

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il piano sulla benzina : taglio clamoroso - ecco di quanto cala. Cifre-choc : Era atteso da tempo e negli ultimi giorni l'aumento della benzina è arrivato sul seri, con la 'verde' che in media è arrivata oltre quota 1,60 euro nella media nazionale e il gasolio che si è issato ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - vertice alla Camera : le indiscrezioni su Alfonso Bonafede e Vito Crimi premier : Un nuovo incontro, la trattativa va avanti ad oltranza: Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontrano di buon mattino alla Camera. Dopo l'ok sul contratto tra Lega e M5s, resta da sciogliere il nodo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : incontro alla Camera per sciogliere gli ultimi nodi : Nella sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, è previsto un nuovo incontro tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Per la quadratura del cerchio sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle e sul nome del presidente del Consiglio potrebbe essere il giorno decisivo.

Salvini 'Viminale alla Lega per rimpatri ed espulsioni. Al Colle prima di lunedì'. Di Maio 'Io e Matteo pronti a stare fuori' : E conclude: 'Salvini premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo. Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di ...

Borsa - piazza affari : spread a 150/ Matteo Salvini : “Vuol dire che stiamo facendo bene” : spread in rialzo, piazza affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:18:00 GMT)

Migranti - Salvini vuole un leghista all'Interno. DI Maio : io e Matteo pronti al passo di lato : Il tempo stringe ma M5S e Lega ritrovano ottimismo per la trattativa sul governo. 'Entro oggi - ha detto Matteo Salvini in una lunga diretta Facebook, come ieri ha fatto il collega pentastellato Luigi ...

Matteo Salvini : alla Lega il Viminale e il ministero dell'Agricoltura : 'Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva'. Matteo Salvini, in diretta su Facebook, parla dell'incontro ...

"Meglio barbari che servi". Matteo Salvini contro "il ricatto dello spread". Riparte il tavolo per "chiudere oggi" : "Tutti scrivono che sale lo spread, scendono le Borse, che Washington è preoccupata, Berlino è preoccupata, Parigi è preoccupata... Se nei salottini dove hanno deciso che i nostri figli devono vivere di precarietà e di paura, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che è giusto. E anche i giornali italiani: Travaglio mi insulta, anche il Giornale di casa Berlusconi ci insulta, Il Sole 24 Ore ci insulta, ci ...

Giorgia Meloni a Matteo Salvini : 'Sei ancora in tempo - molla Di Maio e grillini. Ecco cosa devi fare dopo' : Finito ingoiato nel 'fantastico mondo' dei pentastellati, tra riunioni fiume, sindrome da accerchiamento , 'Firmiamo contratti perché non ci fidiamo di nessuno', ha ammesso Giggino, e decisioni, ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...