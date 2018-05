Matteo Salvini e Luigi Di Maio | il piano sulla benzina | taglio clamoroso | ecco di quanto

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - vertice alla Camera : le indiscrezioni su Alfonso Bonafede e Vito Crimi premier : Un nuovo incontro, la trattativa va avanti ad oltranza: Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontrano di buon mattino alla Camera. Dopo l'ok sul contratto tra Lega e M5s, resta da sciogliere il nodo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : incontro alla Camera per sciogliere gli ultimi nodi : Nella sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, è previsto un nuovo incontro tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Per la quadratura del cerchio sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle e sul nome del presidente del Consiglio potrebbe essere il giorno decisivo.

Salvini 'Viminale alla Lega per rimpatri ed espulsioni. Al Colle prima di lunedì'. Di Maio 'Io e Matteo pronti a stare fuori' : E conclude: 'Salvini premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo. Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di ...

Borsa - piazza affari : spread a 150/ Matteo Salvini : “Vuol dire che stiamo facendo bene” : spread in rialzo, piazza affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:18:00 GMT)

Migranti - Salvini vuole un leghista all'Interno. DI Maio : io e Matteo pronti al passo di lato : Il tempo stringe ma M5S e Lega ritrovano ottimismo per la trattativa sul governo. 'Entro oggi - ha detto Matteo Salvini in una lunga diretta Facebook, come ieri ha fatto il collega pentastellato Luigi ...

Matteo Salvini : alla Lega il Viminale e il ministero dell'Agricoltura : 'Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva'. Matteo Salvini, in diretta su Facebook, parla dell'incontro ...

"Meglio barbari che servi". Matteo Salvini contro "il ricatto dello spread". Riparte il tavolo per "chiudere oggi" : "Tutti scrivono che sale lo spread, scendono le Borse, che Washington è preoccupata, Berlino è preoccupata, Parigi è preoccupata... Se nei salottini dove hanno deciso che i nostri figli devono vivere di precarietà e di paura, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che è giusto. E anche i giornali italiani: Travaglio mi insulta, anche il Giornale di casa Berlusconi ci insulta, Il Sole 24 Ore ci insulta, ci ...

Giorgia Meloni a Matteo Salvini : 'Sei ancora in tempo - molla Di Maio e grillini. Ecco cosa devi fare dopo' : Finito ingoiato nel 'fantastico mondo' dei pentastellati, tra riunioni fiume, sindrome da accerchiamento , 'Firmiamo contratti perché non ci fidiamo di nessuno', ha ammesso Giggino, e decisioni, ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Matteo Salvini e la brusca frenata su Di Maio : 'il problema è il programma' : Diverse ore fa, si è tenuta in Quirinale la nuova consultazione, in occasione della quale Matteo Salvini non ha nascosto agli italiani le divergenze riscontrate con il programma del 'Movimento 5 Stelle' rispetto a quello della coalizione del 'Centro-destra'. Salvini e la frenata sull'accordo con Di Maio Lunedì, 14 maggio 2018, è avvenuto il nuovo turno di consultazioni, a seguito delle elezioni politiche tenutesi lo scorso 4 marzo, che hanno ...

Matteo Salvini in video : ‘Farò di tutto per dare un Governo stabile al paese’ Video : ‘Se dovessimo ragionare a pane, convenienza, seggi e sondaggi non saremmo qui’. Sono state queste le parole iniziali del capo della Lega Nord Matteo Salvini ieri nel suo intervento al Quirinale, durante il quale ha sottolineato che la situazione è molto complessa. La Lega Nord vuole mantenere le promesse Il 14 maggio 2018 il premier della Lega Nord Matteo Salvini ha parlato al Quirinale, con un discorso nel quale ha messo in luce tutte le ...

Giorgio Napolitano - la frase rubata su Matteo Salvini : 'Se fossi stato in Mattarella - per metterlo spalle al muro...' : C'era solo un modo per mettere nel sacco Matteo Salvini : avere Giorgio Napolitano ancora al Quirinale . Il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce di un commento amaro del presidente ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui ottimista? Io realista' : Parla un leader, a stretto giro di posta l'altro lo segue. Il primo è Luigi Di Maio, il quale si dice "ottimista" sull'esito della trattativa per l'accordo di governo. Il secondo è Matteo Salvini, che usa toni meno entusiastici, a dimostrazione del fatto che la strada non è esattamente in discesa. Lega e M5s, premette, sono "forze serie, se c'è un accordo con un governo forte che parte poi sui nomi si trova". --Così a Repubblica Tv arrivando a ...