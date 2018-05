Matteo Gentili litiga con Alessia al Grande Fratello | “Non è ancora amore”

Alessia Prete litiga con Matteo Gentili dopo la puntata del Grande Fratello 15 : Alessia invece avrebbe esordito sottolineando di voler utilizzare i suoi soldi in maniera più intelligente come magari pagarsi un master visto che al momento sta studiando economia e statistica all'...

Paola e Monte volevano fare uno scoop? Matteo Gentili chiarisce : Matteo Gentili svela la verità sulle parole su Paola Di Benedetto e Monte Barbara d’Urso ha voluto chiedere stasera durante la puntata del GF a Matteo Gentili la verità sulle parole dette sulla fine della relazione tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Subito dopo l’annuncio di Alessia Prete nei suoi confronti sulla fine del rapporto tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi avvenuto la scorsa puntata, la conduttrice ...

“Che hai detto?”. Gf : lite tra Matteo Gentili e Alessia Prete. La frase (sconcertante) del calciatore manda in bestia la modella : Non solo Filippo Contri e Lucia Orlando, coppia ormai fissa della quindicesima edizione del Grande Fratello 2015. Anche tra Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola di Benedetto, e Alessia Prete è scoccata la scintilla. L’intesa tra i due è palese a tutti e, nella notte tra sabato e domenica scorsa, il calciatore e la bella modella torinese si sono finalmente scambiati il primo bacio lontano da occhi indiscreti. Poi è stato tutto un via di ...

Alessia Prete - prima lite al Grande Fratello con Matteo Gentili : «Se avessi più seno...» : Primi screzi di coppia al Grande Fratello . Alessia Prete sarebbe rimasta molto delusa da una battuta che avrebbe fatto il neo fidanzato Matteo Gentili . Battuta che avrebbe riguardato le sue curve. ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili era già a conoscenza della fine tra Paola di Benedetto e Francesco Monte? : E' una Paola di Benedetto infuriata quella che ritroviamo dopo il servizio di Striscia la Notizia mandato in onda ieri sera, riguardo alcuni sospetti sulla storia tra Matteo Gentili e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 13. Partiamo dall'antefatto: la trasmissione di Antonio Ricci ha puntato il dito contro il Grande Fratello, riprendendo la conversazione tra Gentili e la sua attuale fiamma, Alessia Prete, in cui l'argomento era la fine ...

Paola Di Benedetto smentisce Matteo Gentili : ‘Con lui non ho mai parlato’ : “Con lui non ho mai parlato della mia nuova vita se non in un incontro sotto gli occhi di tutti avvenuto nella casa del Grande Fratello“. Il ‘lui’ di cui sopra è Matteo Gentili e chi scrive è Paola Di Benedetto, che ha categoricamente smentito attraverso una Storia di Instagram di aver detto al suo ex che era in procinto di lasciarsi con Francesco Monte prima del di lui ingresso nella casa del Grande Fratello. La reazione ...

GF 15 - Alessia Prete preoccupata dopo il bacio a Matteo Gentili : l’appello ai genitori : Grande Fratello 15, Alessia Prete fa un appello ai genitori: la concorrente preoccupata dopo il bacio a Matteo Gentili Alessia Prete e Matteo Gentili con il loro bacio al Grande Fratello hanno fatto sognare milioni telespettatori da casa la scorsa settimana. Adesso, però, un pensiero sembrerebbe preoccupare molto la gieffina nella Casa. Alessia, in particolare, avrebbe molto […] L'articolo GF 15, Alessia Prete preoccupata dopo il bacio a ...

Paola Di Benedetto sbotta contro Matteo Gentili e Francesco Monte : Francesco Monte e Matteo Gentili criticati da Paola Di Benedetto Paola Di Benedetto è sicuramente la donna del momento. In seguito alla sua entrata al GF per confrontarsi con Matteo Gentili e in seguito alla fine del suo amore con Francesco Monte, in questi giorni non si parla di altro sia nei salotti televisivi che nelle riviste scandalistiche. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare ad un’intervista uscita ...

Paola Di Benetto frecciatina all’ex Matteo Gentili : “Dovrebbe dirvi grazie” : Paola Di Benedetto commenta la partecipazione di Matteo Gentili al Grande Fratello: la frecciatina all’ex fidanzato La fine della storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto ha inevitabilmente spostato l’attenzione anche sui loro ex. Quanto e in che modo hanno influito le relazioni passate su questo amore sbocciato all’Isola dei Famosi? L’incontro tra Paola […] L'articolo Paola Di Benetto frecciatina ...