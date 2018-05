Matteo Garrone torna con Dogman

Cannes 2018. Matteo Garrone : «Con 'Dogman' indago la violenza psicologica» : A dieci anni da 'Gomorra' il regista ritorna al Festival di Cannes con un film , nelle sale dal 17 maggio, ispirato al fatto di cronaca nera del Canaro. Quello del regista è un film su due esseri umani: "Un carnivoro e un erbivoro che cerca di recuperare la propria dignità"

Cannes 2018 : Dogman di Matteo Garrone. La recensione - Best Movie : LA CRITICA Garrone prende un fatto di cronaca nera vecchio di 30 anni e ancora pieno di punti interrogativi, lo svuota di gran parte delle coordinate giornalistiche e accede di fatto a un registro ...

DOGMAN - Matteo Garrone / Festival di Cannes 2018 : si punta alla palma - la storia del "Canaro della Magliana" : MATTEO GARRONE presenta al Festival di Cannes il suo film 'DOGMAN', tra i favoriti per la conquista della palma d'Oro. La pellicola è ispirata al 'canaro della Magliana'(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:52:00 GMT)

CINECRONICI - A Mesagne il Matteo Garrone degli esordi con "L'Imbalsamatore" : Liberamente ispirato a un fatto di cronaca, " L'imbalsamatore " narra le vicende tra Peppino, uno stimatissimo imbalsamatore affetto da nanismo e con tendenze omosessuali dedito traffici poco leciti ...

Cannes - il ritorno di Matteo Garrone. E Benigni bacia la moglie sul red carpet : Matteo Garrone ha sfilato sulla 'montée de marche' insieme a Edoardo Pesce e Marcello Fonte, i protagonisti di 'Dogman', presentato in concorso al...

Cannes 2018. Matteo Garrone : Per 'Dogman' volevo Roberto Benigni - : 'La cosa più importante è che il film va in una direzione autonoma e indipendente da quel che fu o si dice sia stato il fatto di cronaca, e dalle torture che il parrucchiere per cani del quartiere, ...

Dogman - una cromatica acrobazia esistenziale. Matteo Garrone torna alla sua migliore espressione : In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono. Matteo Garrone torna a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma ...

Cannes 2018 - è il giorno di Matteo Garrone e del suo 'Dogman' : ... un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane ...

IL RACCONTO DEI RACCONTI - RAI MOVIE/ Info streaming del film di Matteo Garrone (oggi - 15 maggio 2018) : Il RACCONTO dei RACCONTI, il film in onda su Rai MOVIE oggi, martedì 15 maggio 2018. Nel cast: Salma Hayeck e Vincent Cassel, alla regia Matteo Garrone. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:25:00 GMT)

Matteo Garrone : “Il mio ‘canaro’? Un Cristo che porta la croce” : “Tra i vari riferimenti iconografici che ho scelto per il poster del mio film- racconta Matteo Garrone- , ce n’è uno religioso: l’immagine del ‘canaro’ che porta la sua vittima sulle spalle ricorda Cristo che porta la croce”. Parola di Matteo Garrone, in concorso al Festival di Cannes con Dogman e protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il prossimo 16 ...

La fiaba nera di Matteo Garrone - una clip esclusiva di Dogman : All’inizio il film doveva chiamarsi L’amico dell’uomo. E l’inizio era ben dodici anni fa. Poi Matteo Garrone ha lasciato perdere, per poi riprendere, il progetto di un film ispirato al «canaro» della Magliana, il mite tosacani che, nel febbraio 1988, ha torturato per ore e poi ucciso un ex pugile due volte più grosso di lui. Raccontato anche nel libro di Vincenzo Cerami Fattacci, il caso del «canaro» è un simbolo di orrore truculento e ...

Dogman : il nuovo violento trailer del film di Matteo Garrone - Best Movie : Tra i film più attesi in programma al Festival di Cannes 2018 , figura sicuramente Dogman , nuovo lavoro di Matteo Garrone . La storia, ispirata a un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1988, vede per protagonista Marcello, un uomo mite e tranquillo la cui vita è divisa tra il proprio lavoro come toelettatore di cani e la figlia Sofia. Ad agitare la sua ...