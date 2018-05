Massimo Moratti compie 73 anni e racconta la sua passione per l' Inter

Blastingnews

: Tanti auguri di buon compleanno a Massimo Moratti! ?? Sempre #forzaInter! - Inter : Tanti auguri di buon compleanno a Massimo Moratti! ?? Sempre #forzaInter! - GOAL_ID : Massimo Moratti: Wasit Bersimpati Pada Juventus - - FcInterNewsit : Massimo Moratti compie 73 anni, gli auguri dell'Inter -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Il Presidentissimo, come viene chiamato dai tifosiisti, ha compiuto 73, il suo nome è legato indissolubilmente al leggendario quintuple del 2010: Uefa Champions League, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club Ie l': un pezzo di cuore La famigliaha un legame particolare con l', tutto nasce nel 1955 quando il padre di, Angelorileva la società dal suo predecessore Carlo Masseroni. Nel 1960 scelse di affidare la panchina all'argentino Helenio Herrera, fu l'inizio dell'epopea della Grandeprima squadra italiana a conquistare la Coppacontinentale.vistato dal Corriere della Sera,le sue passioni l'e la Saras l'azienda petrolifera di famiglia, di cui è diventato presidente dopo la scomparsa recente del fratello Gian Marco. Anche se ormai non ha incarichi ...