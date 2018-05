Marquez | Podio è il primo obiettivo

MotoGP - Rossi : "Guai Yamaha? Spero ci aiuti la pista". Marquez : "Podio e poi..." : parla Marquez - Marc Marquez al solito conta di fare molti punti: "Finora la stagione è stat positiva - ha detto il campione del mondo - il test del Mugello ci ha fatto trovare qualcos'altro che è ...

Moto Gp Jerez - vince Marquez davanti a Zarco. Iannone sul podio - Rossi 5°. Incidente a tre Lorenzo-Dovizioso-Pedrosa : Marc Marquez ha vinto il MotoGp spagnolo di Jerez. Si tratta del successo numero 63 della sua carriera, la 37esima in MotoGP per lo spagnolo, che raggiunge Hailwood al sesto posto nella classifica all-time nella top class. Marquez è arrivato davanti al francese Johann Zarco, primo pilota transalpino a terminare tra i primi tre a Jerez, e Andrea Iannone, al secondo podio consecutivo dopo quello di Austin. Lo spagnolo, partito dalla quinta ...

MotoGP; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

