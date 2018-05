Mariella e sua figlia | donna da sempre ora anche per lo Stato | senza

huffingtonpost

(Di giovedì 17 maggio 2018)Fanfarillo le ingiurie e i sorrisini e il dar di gomito che le accompagnavano non le dimenticherà. Se chiude gli occhi ancora le vede le macchine che accostano, i gruppetti che si assiepano e dal finestrino, dal coro di voci, risuona quella parola,la stessa. "Frocio, frocio, frocio", rivolta alla, che ogni volta sbianca e piange e torna a casa un po' più avvilita. E lei, la mamma, che segna il numero di targa, va dai carabinieri, chiede alla preside di organizzare incontri e dibattiti e corsi per l'educazione socio-affettiva."Questi episodi, nonostante il dolore nel vederla così, la consapevolezza che purtroppo offese e discriminazioni non sarebbero certo finite, mi hanno fortificato nella volontà di sostenerla, di farle sentire che io ci sono e ci sarò".Da poco diciottenne, ladi- "da", scandisce ...