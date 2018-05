Maria De Filippi | il colpaccio per battere Milly Carlucci | di chi si tratta?

Maria De Filippi - clamoroso al Trono over di Uomini e donne. 'Basta così' - Gemma Galgani - dramma dietro le quinte : Imprevedibile finale al Trono over di Uomini e donne . I protagonisti sono sempre Gemma Galgani e Giorgio Manetti , i grandi 'eroi romantici' del programma di Maria De Filippi reduci da un doloroso ...

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Diretta - Maria de Filippi il primo ospite : Vuoi scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:42:00 GMT)

Maria De Filippi - Amici col botto : gli ospiti di sabato - verso il clamoroso schiaffo a Milly Carlucci e Ballando : I telespettatori di Maria De Filippi con il fiato sospeso. Ad Amici , sabato sera, sarà la solita giostra di ospiti vip. Secondo il sito specializzato Trashitaliano.it , accanto ai sicuri Massimo ...

Maria De Filippi rimprovera Gemma : “Non ha senso ciò che fai” : Gemma Galgani in lacrime: Maria De Filippi la rimprovera Le dame e i cavalieri del Trono Over non sono gli unici che non ne possono più di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La loro è stata una storia d’amore travagliate e molto seguita, ma ora è morta e sepolta e tornarci ogni volta sopra lascia in bocca il gusto di decomposizione. Ora la dama torinese sta conoscendo l’ex spogliarellista Marco il quale ha conquistato il cuore della ...

Gemma Galgani e Marco Cappagli / Uomini e Donne - Maria De Filippi attacca la dama : "È senza senso ciò che fai" : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:44:00 GMT)

J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi con Massimo Ranieri : gli ospiti del 19 maggio - finale ballo : J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi, ospiti della settima puntata del serale in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio. I due rapper saranno protagonisti di due duetti con due degli allievi della categoria canto rimasti in gara nel programma. J-Ax sarà in duetto con un concorrente della squadra blu mentre Fedez canterà con un concorrente della squadra bianca, probabilmente il trapper Biondo, l'unico al momento ad aver provato un suo ...

“Tutto il mio amore”. Giulia De Lellis - la confessione davanti a Maria De Filippi. La romana torna in studio e il pubblico è tutto per lei. I fan in festa : la voce è sicura : Se la notizia venisse confermata avrebbe l’effetto di una bomba. La voce, per la verità, si rincorreva da qualche giorno e ora ha preso a circolare più forte che mai. Negli studi Mediaset ne sono convinti. A chiederlo, del resto, sono i fan ai quali difficilmente Maria De Filippi non presta orecchio. Giulia De Lellis, la corteggiatrice più amata degli ultimi anni, potrebbe essere la nuova tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è ...

MAURIZIO COSTANZO / "Maria De Filippi mi è stata vicina nei momenti più difficili : l’unica che mi capisce“ : MAURIZIO COSTANZO e i suoi tre punti fermi: il lavoro, i figli e la moglie Maria De Filippi, sposata 23 anni fa. Il rapporto speciale della coppia d'oro della televisione italiana.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:56:00 GMT)

Maria De Filippi : 'Amici - vi rivelo il mio sogno'. Il programma presto rivoluzionato? : Maria De Filippi ha un sogno, che riguarda la sua trasmissione Amici , un assoluto must per Canale 5 che non ha alcuna intenzione di fermare il programma. Anzi, il progetto è farlo diventare ...

Vuoi Scommettere?/ Diretta e anticipazioni : da Maria De Filippi a Berlusconi - ospiti da record (17 maggio) : Vuoi Scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:00:00 GMT)

Barbara d’Urso commenta l’imitazione fatta da Maria De Filippi : Barbara d’Urso su Maria De Filippi: “Sono stata onoratissima” Barbara d’Urso volente o nolente viene imitata: vi sono colleghe che ne imitano toni e temi trattati per sentirsi più (fintamente) vicine al pubblico; imitatrici come la brava Valeria Graci la quale ha sempre dichiarato che non ha mai ricevuto apprezzamenti sinceri dalle sue ‘vittime’ come quelli che riceve costantemente dalla d’Urso. E poi ...

Amici di Maria De Filippi - ecco perché Bianca Atzei ha rinunciato : Bianca Atzei ha rinunciato ad Amici. perché? Lo ha spiegato lei stessa con una lunga intervista a Domenica Live, durante la quale Barbara d'Urso le ha fatto tante domande interessanti: la maggior parte, ovviamente, sono state rivolte per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata (e il vero motivo per cui si è lasciata con Max Biaggi), altre ci hanno permesso invece di conoscere meglio questa cantante, quali sono stati i segreti dell'Isola ...

Amici - spettatori contro Maria De Filippi : 'Ci prendete per il c***!' Video : Amici di Maria De Filippi sta facendo parecchio discutere il pubblico, ma per ragioni tutt'altro che positive [Video]. Il noto talent show, infatti, sembra si stia trascinando senza una vera e propria idea di fondo, rimescolando le carte in tavola puntata dopo puntata. Il pubblico insorge contro Amici di Maria De Filippi L'impressione è che si stia facendo di tutto per tenere alta la curiosita' del pubblico 'furbescamente', facendo così passare ...

Maria De Filippi è delusa e arrabbiata - chi ne è stata la causa? Ecco le news Video : I rapporti tra la regina di Mediaset Maria De Filippi e Tina Cipollari, secondo il settimanale 'Novella 2000', sarebbero molto tesi. La 'vamp' di 'Uomini e donne', avrebbe dichiarato di volere prendersi una pausa dai suoi impegni televisivi per re i suoi tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco, frutto del suo amore con Chicco Nalli. La notizia, secondo molti, avrebbe trovato conferma da una fotografia pubblicata dalla 'vamp' viterbese su ...