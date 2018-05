Marco Liorni via da La Vita in Diretta Francesca Fialdini | “Sei stato un principe

Francesca Fialdini su Marco Liorni : “Ha scelto altri percorsi” : La Vita in Diretta 2018/2018 senza Marco Liorni? Ebbene si, il conduttore non sarà al fianco di Francesca Fialdini nella prossima stagione Marco Liorni non condurrà la prossima edizione de La Vita in Diretta. Un’ulteriore conferma arriva anche da Francesca Fialdini che sui social ha risposto alla domanda di uno dei suoi follower di Instagram. Francesca Fialdini: “Marco ha scelto altri percorsi” L’indiscrezione era già ...

Marco Liorni via da La Vita in Diretta/ Francesca Fialdini si difende : “Nessuno lo ha mandato via” : Marco Liorni via da La Vita in Diretta, Francesca Fialdini si difende: “Nessuno lo ha mandato via”. Qualcuno ha insinuato che la scelta fosse motivata da tensioni con la collega(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:54:00 GMT)

Francesca Fialdini rivelazioni su Marco Liorni non è stato cacciato : E’ già da qualche tempo che gira voce che Marco Liorni non sarà più al timone de” La Vita in diretta” a partire dalla prossima stagione televisiva. In tantissimi si sono chiesti se Marco Liorni è stato effettivamente cacciato da “La vita in diretta” dopo anni di tv accanto prima a Cristina Parodi e poi a Francesca Fialdini ed è proprio la collega a svelare qualche dettaglio in più sulle ultime manovre in Rai. Ad uno dei tanti utenti che ...

Marco Liorni lascia La Vita in Diretta. Francesca Fialdini : 'Nessuno lo manda via...' : La notizia che Marco Liorni non sarà più al timone de La Vita in diretta a partire dalla prossima stagione televisiva Rai ha sconvolto gli aficionados del programma pomeridiano. In un primo momento si ...

Marco Liorni cacciatoda La Vita in Diretta? Parla la collega Francesca Fialdini : ecco cosa rivela : La notizia che Marco Liorni non sarà più al timone de La Vita in diretta a partire dalla prossima stagione televisiva ha sconvolto i fedeli aficionados del programma pomeridiano. In un primo momento si era vociferato che il futuro di Marco Liorni fosse alla guida del quiz estivo Reazione a Catena, poi affidato a Gabriele Corsi, così in tanti si sono chiesti se il giornalista fosse stato effettivamente allontanato dalla Rai. Francesca Fialdini ha ...

Marco Liorni “cacciato” da La Vita in Diretta? Parla Francesca Fialdini : Francesca Fialdini Parla di Liorni, fuori da La Vita in Diretta: “Nessuno manda via Marco. Ha scelto altri percorsi” Marco Liorni “cacciato” da La Vita in Diretta? Su Instagram il dubbio corre veloce, così un utente decide di chiederlo direttamente a Francesca Fialdini. Sul social, infatti, qualcuno domanda alla conduttrice se Liorni sia stato “fatto […] L'articolo Marco Liorni “cacciato” da La ...

Francesca Fialdini parla di Marco Liorni con un utente sui social : Francesca Fialdini parla del futuro (in Rai?) di Marco Liorni Se il buon vino dà alla testa, anche il successo (o presunto tale) può causare qualche smottamento a livello mentale. Esempi di deliri di onnipotenza in Tv ve ne sono molti: da conduttrici che insultano il proprio collega perché sta sforando ad altre che ringraziano il pubblico per qualche percentuale di share in più fino a presentatrici che, invece di imparare da chi ha più ...

Vita in Diretta 2018/2019 : fuori Marco Liorni - confermata la Fialdini. Francesca : «Ha scelto altri percorsi» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

Marco se n’è andato – Francesca Fialdini parla de La Vita in Diretta e di Liorni : «Ha scelto di fare altri percorsi. Non so quel che farà» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

Marco Liorni cacciato via dalla Rai? Ecco perché e cosa succederà Video : Potrebbero esserci delle grandi manovre in casa Rai [Video] a partire dalla prossima stagione televisiva e uno dei conduttori a farne le soese potrebbe essere Marco Liorni, che attualmente stiamo vedendo al timone de La Vita in diretta, il rotocalco del pomeriggio di Raiuno che quest'anno non ha decollato in termini di ascolti, nonostante le modifiche apportate alla trasmissione per renderla maggiormente competitiva anche se idonea alla mission ...

“Lui no!”. L’Eredità - per il dopo Frizzi bufera sulla scelta del nuovo conduttore. Caduti i nomi di Carlo Conti e Marco Liorni - ecco che spunta quest’altro : Carlo Conti non resterà. dopo la morte di Fabrizio Frizzi la Rai aveva scelto lui. Una scelta di cuore, per l’amicizia che legava di due conduttori, che però già dalle prime fasi aveva subito avuto il sapore del contratto a termine. Carlo Conti non potrà condurre L’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Così nei giorni scorsi era partito il toto nome per la triste successione di Fabrizio Frizzi. La ...

Marco Liorni - addio alla Vita in Diretta. Ecco cosa farà : Marco Liorni lascia la conduzione de La Vita in diretta e rischia di scomparire completamente dagli schermi della Rai. Il noto conduttore televisivo perde anche il timone di Reazione a Catena e per ...

Marco Liorni - il conduttore de La Vita in Diretta rischia di essere scaricato dalla Rai? : C’è un conduttore sempre garbato, elegante, gentile e preparato. Mai un suo gesto fuori posto, mai un gossip scomodo, e neanche una scorrettezza nei confronti di qualche collega. Questo conduttore si chiama Marco Liorni e nella prossima stagione televisiva potrebbe essere “scaricato” dalla Rai. Proprio così: il conduttore de La Vita in Diretta, esploso al fianco di Mara Venier e poi “sopravvissuto” con Cristina Parodi e Francesca Fialdini, ...

Novità palinsesti Rai / Mara Venier a Domenica In - Timperi al posto di Marco Liorni e per la Clerici... : Novità palinsesti Rai 2017/2018. Mara Venier a Domenica In con Cristina Parodi, Tiberio Timperi al posto di Marco Liorni, Elisa Isoardi al posto della Clerici...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:15:00 GMT)