Mara Venier ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Tu sì que vales : Simona Ventura al posto di Mara Venier? : Tu sì que vales: in pole Antonino Cannavacciuolo e Simona Ventura? Sostituire Mara Venier a Tu sì que vales non sarà facile, ma è un compito che Maria De Filippi deve svolgere con attenzione e solerzia. Secondo quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini i casting per il ruolo di giudice popolare sono aperti e il più accreditato, in questo momento, è lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo che ha dato prova di grande ironia ...

Mara Venier pronta per il ritorno a Domenica In : Teodoli, Romano, Carraro, Venier - da Instagram di Mara Venier L’aveva sempre detto che prima o poi le sarebbe piaciuto tornare. E ora il momento sembra arrivato. A 25 anni dal debutto nel dì festivo, Mara Venier è pronta a riprendersi Domenica In. L’indiscrezione, che circola già da diverse settimane, è avvalorata, oltre che dalle informazioni in nostro possesso, da alcuni indizi social. Qualche giorno fa Mara ha ...

Mara Venier dimagrita : ecco come ha perso più di 10 chili : Mara Venier sempre più in forma: l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha perso 10 chili come forse molti probabilmente già sanno, Mara Venier sarebbe pronta a riprendere il suo posto a Domenica In il prossimo autunno. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, inoltre, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi starebbe facendo di tutto per rendere […] L'articolo Mara Venier dimagrita: ecco come ha perso più di ...

