Manchester City | arriva il rinnovo per Guardiola | Pep firma fino al 2021

Manchester City - ufficiale il rinnovo di Guardiola : i dettagli sul contratto : “Il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un’estensione di contratto che lo renderà manager del club fino alla fine della stagione 2020-2021″. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, questo il commento del diretto interessato: “Sono molto contento ed eccitato, è veramente un piacere lavorare qui. Abbiamo una squadra molto giovane, con un’eta media di 23 anni, e vogliamo ...

All or Nothing : Manchester City - Amazon racconta la squadra di Pep Guardiola : Interviste, i discorsi motivazionali, la tattica e la vita quotidiana della squadra che ha vinto il campionato 2017-2018 inglese, la Premier League, nella docuserie di Amazon Prime dal titolo All or Nothing Manchester City. Questa nuova serie porterà gli spettatori e i tifosi alla scoperta della stagione 2017-18 del Manchester City: dai campi e dalle palestre di allenamento della City Football Academy, alle interviste con i manager, alle ...

Del Piero : “Gallagher? Un amico - voleva portarmi al Manchester City” : “L’Amicizia con Noel Gallagher? Sono più di dieci anni che ci conosciamo, siamo molto impegnati ma ci capita spesso di incontrarci, è un grandissimo appassionato di calcio, voleva portarmi al Manchester City a tutti i costi”. Lo ha detto l’ex giocatore della Juventus, Alessandro Del Piero, parlando della sua amicizia con il cantante Noel Gallagher degli Oasis. “Abbiamo il piacere di passare del tempo insieme, stiamo ...

Manchester City - presentata la maglia 2018-2019 : confermato l’azzurro cielo : maglia Manchester City 2018-2019. Conquistata la Premier League con una vera e propria cavalcata trionfale, il Manchester City guarda già al futuro e ha presentato la nuova maglia che sarà indossata dai giocatori di Guardiola nella stagione 2018-2019. Nike, sponsor tecnico dei “Citizens”, ha deciso di non fare grandi rivoluzioni nella realizzazione della casacca, che […] L'articolo Manchester City, presentata la maglia ...

Guardiola : 'Al Manchester City nessuna rivoluzione' : nessuna rivoluzione e solo qualche ritocco. Pep Guardiola esclude una campagna acquisti come quella della scorsa estate. 'Non faremo molte cose - assicura il tecnico del Manchester City - Forse c'e' ...

Calciomercato Fiorentina - anche il Manchester City su Chiesa : gli aggiornamenti : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è in piena lotta per la qualificazione in Europa League, i viola si preparano per l’importante gara contro il Cagliari. A tenere banco è anche il mercato, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità sul futuro dell’attaccante Chiesa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ occhi anche del Manchester City che potrebbe offrire una cifra importante per il ...

Calciomercato Napoli - il Manchester City su Jorginho : primi contatti tra i club : Jorge Luiz Frello Filho, in arte Jorginho. E' questo il nome in cima alla lista della spesa del Manchester City, che punta sul giocatore brasiliano per rinforzare il proprio centrocampo. Trentasette ...

Manchester City - Ederson nel Guinness dei primati per il rinvio più lungo del mondo : ... il portiere dei nuovi Campioni di Inghilterra è stato valutato e messo alla prova proprio da Guinness World Records per battere il primato di rinvio più lungo del mondo. Il risultato? La distanza da ...

Il Manchester City batte il record di punti in premier : Il Manchester City ha coronato una stagione trionfale battendo il record di punti, di gol fatti e di vittorie in premier League: con la vittoria interna per 3-1 sul Brighton , Danilo, Bernardo Silva e ...

Manchester City : Yaya Tourè dice addio ai Citizens - : Gli auguro il meglio e mi auguro che possa restare nel mondo del calcio. Un consiglio per lui? Non sono la persona adatta per dirgli cosa è meglio fare. Se avrà ancora voglia di giocare però deve ...

Probabili Formazioni Manchester City-Brighton - Premier League 09-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Spazio a chi ha giocato meno nei Cityzens; Seagulls con l’11 titolare Nel recupero della 31^giornata di Premier League il Brighton arriva all’Ethiad Stadium per affrontare i padroni di casa del Manchester City. Cityzens che vengono dal pareggio interno nell’ultimo match di campionato contro l’Huddersfield. Guardiola ha dichiarato di ...

Probabili Formazioni Manchester City-Huddersfield Town - Premier League 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Huddersfield Town, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Un cambio nei Cityzens; formazione titolare per i Terriers. La domenica di Premier League, valida per la 37^giornata, si apre con il match dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e l’Huddersfield. Cityzens che vengono dall’ennesima vittoria in campionato nell’ultima giornata ai danni del West Ham, e che ...

Manchester City - Guardiola : 'Investiremo 1000 milioni sul calciomercato...' : TORINO - Lo ha detto con il sorriso ma, viste le possibilità del Manchester City , potrebbe tranquillamente trasformarsi in ghigno. Pep Guardiola , ai microfoni di Sport Bild, ha parlato di calciomercato e delle prossime trattative dei campioni d'Inghilterra: ' Investiremo tanti soldi, magari 1000 milioni di euro... '. Una risata e poi la spiegazione: ' ...