Mamma e papà tornano a casa col bimbo sbagliato - l’ospedale : “Scambiati dall’infermiera” : L'incredibile incidente è avvenuto in un ospedale di Pogdorica, capitale della Macedonia. “Tutti i responsabili saranno sanzionati” hanno assicurato i vertici. “È inconcepibile che nel 21° secolo si verifichino ancora errori così" ha detto il Ministro della Salute.Continua a leggere

BAMBINO DIMENTICATO IN GITA A CATANIA/ È un segreto - non dire nulla a Mamma e papà" - denunciati due insegnanti : Un BAMBINO di 11 anni sarebbe stato DIMENTICATO dalla sua scolaresca mentre si trovava in GITA a CATANIA. denunciati per abbandono di minore due insegnanti, che avrebbero chiesto a...

Festa della Mamma 2018/ Auguri - frasi - immagini e idee regalo : Papa - "custodiscono le famiglie" : Festa della Mamma 2018, frasi di Auguri, immagini e idee regalo: ecco tutte le neo-madri vip, dalla Freddi alla Cagnotto, passando per l'influencer Chiara Ferragni. 13 maggio

Gli auguri di Papa Francesco per la festa della Mamma : Roma, 13 mag. , askanews, Per la festa della mamma arriva a tutte le mamme un augurio, anzi un applauso speciale dal Papa. Dopo la preghiera del Regina Coeli a San Pietro Bergoglio ha ricordato: 'Ed ...

“Wow!”. Ecco la figlia Morgan e Asia Argento. Da questa foto - dove posa in braccio a Mamma e papà - è passato un bel po’ di tempo. Adesso Anna Lou è cresciuta - ed è una bellissima 16enne : Si sono ormai detti addio da molti anni, ma a tenerli legati, volenti o nolenti, c’è una figlia: Anna Lou (avuta 16 anni fa). Stiamo parlando di Asia Argento e Morgan, l’attrice e il cantante dei Bluvertigo. Dei due artisti sappiamo tutto, ma della figlia? Ha 16 anni ed, essendo cresciuta in una famiglia davvero particolare, non poteva che essere eccentrica e ribelle. Il suo profilo Instagram conta quasi 24.000 followers e sono moltissime ...

Festa della Mamma 2018/ Frasi di auguri - immagini - idee regalo - 13 maggio : da Sofocle al Papa Buono : Festa della Mamma 2018: le migliori Frasi d'auguri per la ricorrenza della domenica. Modi originale per esprimere a una madre, amato punto di riferimento, tutto il proprio affetto

Chiesto processo per papà e Mamma Renzi : La procura di Firenze ha fatto richiesta al gip di rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, accusati di emissione di fatture false da parte di loro aziende.Chiesto il processo anche per l'imprenditore pugliese degli outlet, Luigi Dagostino, che deve rispondere delle stesse accuse più di un'altra per truffa.

Palermo - facevano prostituire la figlia di 9 anni per 30 euro : “Mamma e papà mi costringevano” : Ha confermato lo sfruttamento da parte dei genitori al gip Antonella Consiglio la bimba di 9 anni di Palermo, costretta a prostituirsi a pagamento. La mamma e il papà erano stati arrestati nei mesi scorsi insieme a due anziani e ora sono ai domiciliari: "Lasciavano a me i soldi, mi davano 30 euro. Se penso a queste cose sento tristezza".Continua a leggere

“Una vera dea”. La bellissima bionda che fa impazzire i social. Le sue foto (più che hot) hanno mandato gli utenti in estasi. D’altronde la genetica non mente e Mamma e papà vip sono a loro volta dei sex symbol. Siete riusciti a riconoscerla? : Ci sono occasioni che vanno festeggiate a tutti i osti, momenti di passaggio che magari non cambiano granché nelle nostre vite ma sono comunque considerati fondamentali dalla notte dei tempi. Il primo giorno di scuola, il compimento dei diciotto anni, il conseguimento della patente. Una lista lunghissima alla quale andrebbe ormai aggiunto, considerando i tempi in cui viviamo, lo sbarco ufficiale sui social, con tanto di pubblicazione dei ...

Su in vetta con Mamma e papà : e località di montagna dove vivere vacanze a misura di famiglia : Allacciare gli scarponcini e pronti per una vacanza nell’aria fresca di montagna, alla scoperta delle cime più suggestive e di luoghi immersi nella natura in cui dedicarsi a divertenti attività sotto il cielo d’estate. Praterie in cui correre felici, profumi di fiori, animali della fattoria e le accortezze di alberghi specializzati per le esigenze di bambini e bambine, che non vedono l’ora di uscire di casa e godersi giornate avventurose con ...

Siracusa - bimba di 8 anni chiama i carabinieri : 'Correte - papà picchia la Mamma' : Per difendere la mamma ha preso il cellulare del papà, impegnato a strottonare la moglie, e ha chiamato il 112: 'I miei genitori stanno litigando, venite!'. A comporre il numero di emergenza una ...

“Vostro figlio è morto”. La drammatica sentenza dei medici - sotto gli occhi dei genitori disperati. La Mamma e il papà del bambino - però non si arrendono. E dopo mesi di inferno - ecco l’incredibile notizia. Un caso unico : Una notizia che ha del miracolosi, un caso che sta commuovendo il mondo con gli utenti a festeggiare virtualmente di fronte a una storia talmente assurda da non sembrare vera, e che per una volta ha avuto un finale davvero incoraggiante. Protagonista un bambino che era stato dato per morto dai medici, convinti che non ci fosse più niente da fare e che invece, grazie al coraggio di un leone, è tornato a sorridere. Lui, il piccolo Taylor ...

La festa della Mamma e del papà vengono abolite perchè discriminano i gay : Domenica 13 maggio in Italia e in altre parti del mondo si celebrerà la festa della mamma. All'asilo Chicco di grano, nel quartiere Ardeatino a Roma, la ricorrenza è stata abolita insieme a quella del papà, per far posto ad una celebrazione più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle famiglie con genitori dello stesso sesso. La scelta è maturata a seguito delle proteste da parte di una coppia gay. Subito sono arrivate le critiche da ...