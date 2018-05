Maltempo Marche | forti piogge e detriti in strada | chiusa la Ss 73 bis 

Maltempo : deliberato lo stato di emergenza per le province di Emilia Romagna e Marche : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita’ atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia , di Modena, di Bologna, di Forli’ Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di ...

Maltempo - gravi danni nelle Marche : la Regione chiede lo “stato d’emergenza” : Stato di emergenza per la Regione Marche . E’ quanto richiesto dal presidente Luca Ceriscioli oggi con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Notevoli danni hanno riguardato l’intero territorio regionale. Criticità che “a partire dal ...

Maltempo Marche : Ceriscioli chiede lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha richiesto lo stato di emergenza per il Maltempo che ha colpito le Marche nei giorni scorsi. Il governatore ha inviato una nota al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli ri chiede ndo il riconoscimento dello stato di emergenza per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Danni che hanno riguardato tutte le ...

Forte Maltempo dopo l’Equinozio : nelle Marche allagamenti - frane e mareggiate. Un po’ di neve nell’entroterra : nelle Marche si segnala in queste ore una nuova ondata di maltempo , con pioggia e mareggiate sulla costa, neve nell’interno con qualche difficoltà di circolazione. Temperature in calo ovunque. Le mareggiate hanno colpito anche la spiagge di Marzocca e Senigallia. Ad Ancona si è registrato un allagamento nella zona della frana Barduzzi, ed altri casi a Porto San Giorgio (Fermo). neve a Urbino, nell’entroterra della provincia di ...

Maltempo Marche : “La Regione valuti la richiesta dello stato di emergenza” : Valutare la possibilità da parte della Regione di richiedere lo stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per reperire le risorse per la manutenzione straordinaria di tutta la rete viaria marchigiana, dopo il Maltempo, neve e forti piogge, abbattutosi sulle Marche nelle ultime settimane di febbraio. Lo chiede il consigliere regionale Enzo Giancarli (Pd), in un’interrogazione che arriverà domani in aula. “L’ultima ...