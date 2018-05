Maltempo Basilicata | a Potenza riapre il viadotto Vaccaro

Maltempo Basilicata : a Potenza termosifoni accessi fino al 31 maggio : Il sindaco di Potenza “in ragione dell’attuale situazione climatica“, ha prorogato “fino al 31 maggio 2018 la possibilità di accendere gli impianti termici“: lo si spiega in una nota dell’ufficio stampa dell’amministrazione comunale. L’accensione sarà possibile “per un massimo di sei ore al giorno, distribuite quotidianamente tra le ore 6 e le ore 23″. L'articolo Maltempo Basilicata: a ...

Maltempo Basilicata : dalla Regione 6 milioni per i danni della neve di gennaio : La Regione Basilicata metterà a disposizione sei milioni di euro per i danni causati dalle nevicate e dal gelo dello scorso gennaio: lo ha reso noto l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Braia, precisando che si tratta di “un’operazione resa possibile perché abbiamo per tempo programmato e previsto la misura 5.2 del Psr 2014-2020, e la Basilicata è tra le poche regioni d’Italia ad averla messa in campo e che ...

Maltempo Basilicata : dalla Regione i fondi per gli interventi a Maratea : La Regione Basilicata inserira’ “nel proprio bilancio, in corso di approvazione entro questo mese, le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza” di uno dei muri di sostegno della sede dell’Ufficio circondariale marittimo a Maratea (Potenza) dopo i danni causati dalla mareggiata del mese scorso: e’ uno dei punti emersi nel corso di una riunione che si e’ svolta in ...

Maltempo Basilicata : situazione verso la normalità ma a Potenza le scuole rimangono chiuse domani 24 marzo : La situazione in Basilicata tende la miglioramento, a seguito delle intense precipitazioni nevose di ieri: le scuole sono rimaste chiuse oggi in numerosi Comuni, tra cui le città capoluogo Potenza e Matera. Non si segnalano disagi particolari sulla viabilità principale mentre sulle strade cittadine dei Comuni maggiormente colpiti si rilevano ancora criticità. Dopo una riunione in Prefettura il sindaco di Potenza Dario De Luca ha deciso di tenere ...

Maltempo Basilicata - chiuso viadotto : verifiche dei tecnici del Comune di Potenza : A Potenza, dove sta nevicando con insistenza dalla notte scorsa, “a causa del distacco di alcuni pannelli di cemento della spalla”, e’ stata disposta “in via precauzionale” la chiusura del viadotto ‘Vaccaro’, che collega viale dell’Unicef con la zona centrale del capoluogo lucano. Sul posto, nel pomeriggio, insieme a tecnici dell’amministrazione comunale che stanno effettuando verifiche sulla ...

Maltempo - Basilicata coperta dalla neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

Un'intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura delle scuole è stata decisa anche da altri sindaci lucani. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono segnalati disagi sulle principali strade di tutta la Basilicata.

Maltempo Basilicata : chiusa per frana la statale 18 a Maratea : Anas comunica che, a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’ è temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco, nell’ambito del territorio comunale di Maratea, in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell’Anas e dalle Forze ...

Maltempo Basilicata - nevicate 2017 : 110 milioni per danni ai Comuni : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali nevicate che si sono verificate dal 2 al 18 gennaio dello scorso anno nel territorio lucano. Lo ha reso noto il commissario delegato per il superamento dell’emergenza in Basilicata, Donato Viggiano. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha stanziato due milioni di euro, interessa 67 Comuni, oltre alle ...