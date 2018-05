Mafia Capitale | confiscati beni per milioni di euro a Carminati | Buzzi & co

Mafia - Roma terra d’incontro di professionisti e boss : il contagio criminale della Capitale che sfrutta anche i social : Una Mafia dei colletti bianchi, in cui “broker”, “facilitatori” e professionisti della finanza e del diritto si mettono al servizio del tessuto delinquenziale a Roma. O addirittura scendono in campo in prima persona. È uno dei “salti di qualità” che la criminalità sta compiendo in questi ultimi anni nella Capitale d’Italia. Un percorso che sta seguendo il modello mai abbandonato dalla Banda della Magliana. Un “sistema multilivello”, che continua ...

Mafia Capitale - dissequestrate cooperative 29 giugno fondate da Buzzi : “Finita la fase di ripristino della legalità” : Le cooperative che facevano capo a Salvatore Buzzi sono state dissequestrate dal tribunale di Roma. Ad annunciarlo sono le stesse aziende sequestrate nel dicembre del 2014, gli stessi giorni Buzzi, considerato dagli inquirenti al vertice di Mafia capitale e poi condannato a 19 anni di carcere in primo grado ma non per associazione mafiosa. Nei giorni scorsi sono stati notificati ai legali rappresentanti delle coop i decreti di dissequestro dei ...

Mafia Capitale - pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi : Ventisei anni e mezzo per Massimo Carminati e 25 anni e 9 mesi per l’ex ras delle cooperative Romane Salvatore Buzzi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appello Mafia Capitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello di Roma in cui compaiono 43 imputati. In primo grado Carminati e Buzzi sono stati condannati rispettivamente a ...

Mafia Capitale - la requisitoria del pg : “È un’unica associazione mafiosa con un solo capo che è Massimo Carminati” : Il Mondo di Mezzo era un’unica associazione criminale di stampo mafioso con un unico capo: Massimo Carminati. È la ricostruzione fatta dal procuratore generale di Roma, Pietro Catalani, nel primo giorno di requisitoria nel processo d’appello a Mafia capitale. “La sentenza di primo grado è stata un’operazione notarile. Adesso invece va riconosciuto che il Mondo di Mezzo è Mafia e il capo dell’organizzazione era Massimo Carminati. Non ...