Made in Italy | esportazioni di cibo toccano nuovi record

Coldiretti : le esportazioni agroalimentari Made in Italy fanno segnare un nuovo record storico : Le esportazioni agroalimentari Made in Italy con un aumento del 3% nel l 2018 fanno segnare un nuovo record storico sfiorando per la prima volta il valore di 10 miliardi nel primo trimestre. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai dati Istat nei primi tre mesi dell’anno. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made ...

Pir - la domanda di investimento delle famiglie nel Made in Italy può arrivare a 88 miliardi : I Pir, piani individuali di risparmio introdotti nell'ordinamento italiano con la legge di stabilità 2017, l'anno scorso hanno rappresentato quasi il 15% dei flussi investiti dalle famiglie in ...

Harry e Meghan scelgono il "Made in Italy" : confetti e bouquet arrivano da Sulmona : Ci sarà anche un pezzo di Italia sabato prossimo al matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle. I confetti e il bouquet per il "royal wedding" saranno infatti confezionati dalla Pelino, un'azienda specializzata con sede a Sulmona. A renderlo noto un comunicato della stessa impresa, fondata da Francesco Pelino nel 1783: "È una tradizione che ci lega alla Corona inglese ormai da tempo. Prima il matrimonio di Carlo e Diana ...

29ª edizione del Festival del Profumo : ‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il titolo di miglior fragranza Made in Italy : ‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il titolo di miglior fragranza made in Italy alla 29ª edizione del Festival del Profumo Ieri sera, presso il Pirelli Hangar Bicocca di Milano, la giuria del celebre concorso di Accademia del Profumo ha premiato Signorina in Fiore di Ferragamo Parfums come miglior fragranza Femminile made in Italy. Signorina in Fiore, ultima nata della collezione Signorina di Ferragamo Parfums è ...

Doggy bag all’italiana : lanciato il concorso per trovare un sinonimo “Made in Italy” : Bando agli inglesismi, è tempo di dare un nuovo nome, tutto italiano, alla Doggy bag. Questo l’obiettivo di Fipe, che ancora una volta unisce le forze con Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, per sensibilizzare i clienti e i gestori dei pubblici esercizi del Belpaese sul grave problema dello spreco alimentare. In che modo? Con un concorso di idee in cui la Federazione chiede ai propri ...

Digital Magics - protagonisti del Made in Italy digitale : ... dal Fintech a Internet delle Cose, dall'Industria 4.0 all'energytech: in quali settori scorgete le maggiori opportunità? In quali siete presenti? 'La tecnologia sta rivoluzionando anche il mondo ...

La pasta regina del Made in Italy : 56% della produzione all'export : Milano, 15 mag. , askanews, La pasta come simbolo del made in Italy più apprezzato all'estero: oltre metà della nostra pasta, il 56%, finisce infatti oltreconfine. Praticamente il 100% dei nostri ...

Expo Dubai 2020 - gli artigiani ambasciatori del Made in Italy : Roma, 10 mag. , askanews, L'artigianato e le piccole imprese saranno ambasciatori del Made in Italy all'Expo Dubai 2020. Il commissario generale per l'Italia per l'Expo, Paolo Glisenti, e il ...

Che cosa rischia il Made in Italy dopo lo strappo Usa con l’Iran : Dall’oil&gas alla logistica, dalla componentistica meccanica alla lavorazione delle materie plastiche, lo stop del presidente Trump potrebbe essere un colpo doloroso per esportazioni e investimenti...

Made in Italy - è il falso che continua a generare profitti miliardari : Nello specifico, sale ad oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy del solo agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio, per effetto della ...

Che cosa rischia il Made in Italy dopo lo strappo Usa con l’Iran : Dall’oil&gas alla logistica, dalla componentistica meccanica alla lavorazione delle materie plastiche, lo stop del presidente Trump potrebbe essere un colpo doloroso per esportazioni e investimenti...

Falso Made in Italy : per arginare la delibera progetti di filiera ed etichettatura : Anche l'industria piemontese sembra essersi accorta che l'unica strada per resistere sui mercati internazionali, avversi a regole di trasparenza, sia quella di creare sinergia con il mondo agricolo ...

Parma mette tutti a tavola Attesi 80mila visitatori Appuntamento da record per il Made in Italy : L'AGROALIMENTARE è il settore trainante dell'economia italiana e Cibus, che apre oggi alle Fiere di Parma, è una delle sue vetrine più prestigiose. Il fatturato dell'industria alimentare ha raggiunto i 137 miliardi di euro , +3,8%, . L'export, ...

Seeds&Chips 2018 : la new canapa economy una rivoluzione Made in Italy : Il futuro passa anche dalla riscoperta dell’antica coltura della canapa protagonista di una rivoluzione tutta Made in Italy, che sarà al centro della prima esposizione presentata allo stand dei giovani della Coldiretti domani mercoledì 9 maggio ore 9,30 (MICO) – Milano Congressi – Gate 3 a Seeds&Chips 2018. Una occasione unica per conoscere nello Stand S1 i mille usi della pianta piu’ versatile dell’agricoltura italiana che grazie alle ...