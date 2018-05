Macron | in Italia forze ' disparate | eterogenee e paradossali'

[L'analisi] L'Italia fuori dall'Europa che conta. Il piano di Macron contro i governi populisti : ...nel 1994 dall'allora presidente del gruppo parlamentare della CDU/CSU Wolfgang Schäuble che insieme a Karl Lamers lo mise nero su bianco in un documento dal titolo "Riflessioni sulla politica europea"...

Macron lancia un messaggio europeista e lo scrive in italiano : Emmanuel Macron si lancia in un appassionato appello a favore dell'Europa e contro i sovranismi nazionali. E per farlo sceglie la lingua italiana , in un breve post comparso sul suo profilo Facebook ...

Macron : “Elezioni italiane e Brexit traumi per l’Europa” : Macron: “Elezioni italiane e Brexit traumi per l’Europa” Durante l’incontro franco-tedesco la Markel ha parlato della necessità di fermare l’escalation in Medio Oriente, mentre il presidente francese ha puntato sull’Unione europea Continua a leggere L'articolo Macron: “Elezioni italiane e Brexit traumi per l’Europa” proviene da NewsGo.

Macron : “Voto italiano è un trauma per l’Europa - come la Brexit” : Secondo il presidente francese, Emmanuel Macron, l'esito delle elezioni italiane è un trauma per l'Europa al pari della Brexit e rilancia l'idea dell'Europa a due velocità: "Non possiamo aspettare sempre tutti".Continua a leggere

Macron : “Voto italiano è un trauma per l’Europa - come la Brexit” : Macron: “Voto italiano è un trauma per l’Europa, come la Brexit” Secondo il presidente francese, Emmanuel Macron, l’esito delle elezioni italiane è un trauma per l’Europa al pari della Brexit e rilancia l’idea dell’Europa a due velocità: “Non possiamo aspettare sempre tutti”.Continua a leggere Secondo il presidente francese, Emmanuel Macron, l’esito delle elezioni italiane è […] L'articolo Macron: ...

Macron contro le divisioni in Ue. E cita Brexit e voto in Italia : Emmanuel Macron ha citato anche le elezioni in Italia, parlando ad Aquisgrana delle "tentazioni" presenti in Europa a dividersi e ad assecondare la retorica dei nazionalismi. "Abbiamo visto la Brexit, ...

Notizie del giorno : Macron e politica italiana : Notizie del giorno: Macron al Congresso Usa News. 45 lunghi applausi, di cui 19 “standing ovation”: è stato un successo clamoroso il discorso del Presidente francese, Emmanuel Macron, davanti al Congresso americano riunito in seduta comune (ANSA). Un discorso a tutto campo, partito dalla conferma della “relazione speciale” esistente tra Francia e Stati Uniti, salvo poi dipanarsi tra stoccate e critiche al recente operato di Donald Trump: dalla ...

Macron DA TRUMP/ Quanti danni in arrivo per Italia e Germania : Donald TRUMP ieri ha incontrato Emmanuel MACRON. Grande assente l’Europa e la situazione danneggia sia la Germania che, soprattutto, l’Italia. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:03:00 GMT)GEO-FINANZA/ TRUMP, Merkel, MACRON e il rischio fregatura per l'Italia, di C. PelandaGUERRA IN SIRIA/ MACRON tenta di insinuarsi nel dopo-Assad ma sbatte contro TRUMP, int. a L. Marinone

GEO-FINANZA/ Trump - Merkel - Macron e il rischio fregatura per l'Italia : L'Europa si prepara a siglare accordi importanti di tipo doganale, ma in questa situazione, con poco peso nell'Ue, l'Italia rischia di rimetterci.

SCENARIO UE/ Scambio rischioso Merkel-Macron ai danni dell'Italia : Francia e Germania vorrebbero rilanciare la Ue, ma il vertice di Berlino ha mostrato che le priorità sono diverse. Per ora hanno due idee di egemonia.

SPILLO/ Trump - Merkel e Macron : la 'gabbia Ue' per l'Italia è svelata : Settimana prossima Trump incontrerà a Washington Macron e Merkel. Questi incontri mettono in evidenza quanto l'Italia sia danneggiata dall'Europa.

Macron A PARLAMENTO UE : "RISCHIO GUERRA CIVILE EUROPEA"/ Bardonecchia dimenticata - "con l'Italia lavoriamo" : Dopo il discorso di Emmanuel MACRON al PARLAMENTO UE arrivano le reazioni della politica. Il presidente Tajani parla di "messaggio positivo" e il M5S si dice pronto a "collaborare ad agenda"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:49:00 GMT)

"Chi lancia bombe si prende i profughi" - Fratelli d'Italia contro Macron : Nel mirino anche il 'silenzio dell'Ue' che 'dimostra ancora una volta la sua inconsistenza senza una politica estera comune'. Assieme alla parlamentare c'erano una decina di militanti di Gioventù ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare Le mire di Parigi e il ruolo dell'Italia : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it